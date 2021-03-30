TRT 1'de 30 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 30 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 27 Mart Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 27 Mart Cumartesi yayın akışı

04 :35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

09:05 Yedi Numara

10:00 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler

13:30 Keşif- Sinema

16:55 Hükümet Kadın

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye

21:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye

22:00 Berat Kadili Özel

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Böyle Bitmesin

03:30 Yedi Numara

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi