TRT 1'de 26 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 26 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 26 Ocak 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 26 Ocak 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:15 saatlerinde Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Seksenler dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 26 Ocak 2021 Cumartesi günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 26 Ocak 2021 Salı yayın akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağ

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Gönül Dağı

03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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