TRT 1'de 26 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 26 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 26 Ocak 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 26 Ocak 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:15 saatlerinde Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Seksenler dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 1’in 26 Ocak 2021 Cumartesi günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.
TRT 1 26 Ocak 2021 Salı yayın akışı
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağ
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Masumlar Apartmanı
00:15 Gönül Dağı
03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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