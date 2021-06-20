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TRT 1'de 20 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 20 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?

20 Haziran 2021 tarihinde yayınladığımız TRT 1'de Pazartesi tarihinde ne var? Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 20 Haziran 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Haziran 2021 Pazar 21:02
TRT 1'de 20 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 20 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 20 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 20 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 20 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

  • 04:23

      İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

  • 04:25

      İmparatoriçe Ki

  • 06:25

      Yeşil Deniz

  • 09:00

      Diriliş "Ertuğrul"

  • 11:50

      Enine Boyuna (Canlı)

  • 13:15

      Şehirden Uzakta

  • 14:20

      3'Te 3

  • 15:55

      UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-Hırvatistan (Canlı)

  • 18:00

      Ana Haber (Canlı)

  • 18:55

      UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

  • 21:00

      Kupa Akşamı (Canlı)

  • 21:55

      UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hollanda-Ukrayna" (Canlı)

  • 00:15

      Teşkilat

  • 02:40

      Diriliş "Ertuğrul"

  • 04:45

      Yeşil Deniz

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 20.06.2021 21:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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