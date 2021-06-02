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TRT 1'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı TRT 1'de Çarşamba tarihinde ne var? TRT 1 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 02.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:03
TRT 1'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:00 VUSLAT

09:00 DR.YEREBAKAN İLE HAYATIN RİTMİ

10:05 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 YEŞİL YOL

23:50 GÖNÜL DAĞI

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Yeşil Yol filmi ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 02.06.2021 09:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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