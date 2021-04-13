TRT 1'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 6 Nisan Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 6 Nisan Salı yayın akışı
05.40 Seksenler
06.50 Acemi Anneler
08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09.30 Türkan Hanım’ın Konağı
11.00 Kalk Gidelim
15.55 Acemi Anneler
17.30 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Masumlar Apartmanı
00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs
02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi