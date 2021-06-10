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TRT 1'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen TRT 1'de Perşembe tarihinde ne var? TRT 1 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimize göz aratak TRT 1'de Perşembe tarihinde ne var? TRT 1 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:03
TRT 1'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 10 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

05:53 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI

05:55 VUSLAT

09:00 DR. HALİT YEREBAKAN HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS

00:15 TEŞKİLAT (ALTYAZILI)

02:40 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI

03:55 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 10.06.2021 12:03
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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