TRT 1'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 1 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 30 Mayıs Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 30 Mayıs Pazar yayın akışı
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Beni Bırakma
08:00 Kuşlarla Yolculuk
08:40 Masumlar Apartmanı
11:30 Anneler Stüdyo
13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs
16:15 Maceraya Yolculuk
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Gönül Dağı
23:45 Mavera (Altyazılı)
01:10 İyilik Hikayeleri
02:15 Mesnevi'den Hikayeler
02:45 Sahur Bereketi
04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi