İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Trt 1 yeni dizisi Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat çekim mekanları belli oldu

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Trt 1 yeni dizisi Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat çekim mekanları belli oldu haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 21 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Trt 1 yeni dizisi Teşkilat nerede çekiliyor? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 19:36
Trt 1 yeni dizisi Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat çekim mekanları belli oldu
Takip Et:

Teşkilat Dizisinin Set Mekanları Nereler? Dizi Nerede Çekilecek?

Seyircilerin karşısına TRT 1 kanalıyla çıkacak olan Teşkilat dizisinin çekimleri için Ankara’ya set kuruluyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Teşkilat dizisi çekimleri Ankara’da gerçekleşecektir. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman ve Mesut Akusta gibi isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu dizinin bir istihbarat dizisi konseptinde olacağı biliniyor. Türkiye’de istihbarat ve harp anlamında okulların, kuruluşların yer aldığı ve oldukça önemli olduğu ilimiz olan Ankara aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı’na da merkezlik yapmaktadır. Dizi bu sebeple Ankara’da çekiliyor. Bu tarz polisiye dizilerden biri olan Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi de Ankara’da çekilmiş ve simgesi haline gelmişti. Dizinin kurulduğu plato MİT’in Ankara’da bulunan binalarına benzer şekilde oluşturulmuş özel oluşturulmuş bir yerdir. Behzat Ç dizisinde olduğu gibi bu platoda da Ankara’nın önemli simgelerini ekranlarda görebileceğiz.

 

Dizi Ankara’nın Tam Olarak Neresinde Çekilecek? Hangi Mekanlar Kullanılacak?

 

Teşkilat dizisinde şehir olarak Ankara seçilmiştir. Dizide gerçekleşecek olan çekimlerde 15 Temmuz Milli Mücadele Meydanı da kullanılacaktır. Ulus Meydanı da kullanılacak mekanlar arasında yer almaktadır. Ankara’da çekilip şehrin işlek ve bilinen yerleri kullanılacağı için Ankara’yı bilen insanların çok daha iyi bileceği, bilmeyenlerin ise Ankara’yı daha yakından tanıma şansı bulacağı bir yönü olacak. Kullanılacak olan yerler oldukça işlek yerler olduğu için diziye özel hazırlıklar yapılacak. 15 Temmuz tarihinde Ankara’da saldırıya uğrayan MİT Merkez Binası yeni haliyle Bağlıca bölgesine binası yapılmış, Kale olarak anılan yeni yerleşim merkezine ise MİT’i taşımaya başlamışlardı. MİT’in Etimesgut ilçesindeki yerleşim yeri de Teşkilat dizisinde yer alacaktır fakat görselde kullanılan bu binanın gerçek hali olacaksa da çekimler, kurulan platoda eski bir fabrikada gerçekleşecektir.

 

Dizinin Çekimlerinde Yalnızca Ankara Kullanılmayacak

 

Teşkilat dizisi bir istihbarat dizisi olacağı için Ankara’da çekilecek. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde yalnızca Ankara’nın kullanılmadığını da göreceğiz. Dizinin asıl çekileceği mekan olan Ankara’dan fazla uzaklaşmadan, Ankara’ya konum olarak yakın olan şehirler de kullanılacaktır. Dizide genel anlamda Ankara merkezli olmak üzere Eskişehir ve Kırıkkale’de bulunan doğal mekan ve yapılar da kullanılacak. İstihbarat ekibinin gerçekleştireceği operasyonların dış merkezli olanları için de Kırıkkale ve Eskişehir’de bulunan bazı belirlenmiş bölgeler kullanılacak. Genel anlamıyla seyircinin ilgisini toplayacağı düşünülen dizi İç Anadolu Bölgesi’nden uzaklaşmayacak, askeri dizi olmasının verdiği gerekçeyle operasyonların gerçekleşmesi açısından İç Anadolu bozkırının kullanılması avantajı olacaktır.



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraTRT1Yağız Alp AkaydınTeşkilat Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?

Popüler Haberler

Hercai dizisine katılan Ayşegül Günay kimdir? Füsun karakteri kimdir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Can karakterini kim canlandırıyor? Göktan Oktay Göztepe biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özgecan Özacar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Renault Captur kampanyası fiyat listesi 2021
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bulgur görmek görmek neye işaret eder? Rüyada bulgur görmenin anlamları ve yorumları
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
21 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Mart 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Esila Umut kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek kimdir?
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.