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TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu

Gündemde büyük yankı uyandıran TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu ile ilgili olarak merak edilen 22 Nisan 2021 Perşembe günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 22 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde derledik.

22 Nisan 2021 Perşembe 20:35
TRT 1 yeni dizisi Teşkilat dizi oyuncuları ve dizi konusu
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Dizinin erkek başrolü için yeni bir isim gündeme geldi. İddialara göre dizinin başrolü için yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul ile görüşülüyor. Henüz net bir anlaşma yapılmasa da yapımcı şirket Çağlar Ertuğrul için tüm şartları zorlayacak.

Çağlar Ertuğrul kimdir?

1987 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Ertuğrul daha önce Dağ filmi serisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

2012- Dağ,

2012- Benim İçin Üzülme- Sinan,

2014- Kurt Seyit ve Şura- Yusuf,

2014- Medcezir- Pars,

2017- Fazilet Hanım ve Kızları- Yağız,

2018- Ailecek Şaşkınız- Onay,

2019- Afili Aşk- Kerem

Teşkilat dizisi konusu

Dizide milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin yaşadıkları zorlu süreçler anlatılacak. Dizi TRT 1 ekranların izleyici karşısına çıkacak. Dizinin şu anda cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizinin 2021 yılının başlarında ise yayınlanması hedefleniyor.




Son Güncelleme: 22.04.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatDizi
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