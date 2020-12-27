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TRT 1 yeni dizisi Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler çekim mekanları belli oldu

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan TRT 1 yeni dizisi Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler çekim mekanları belli oldu haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 27.12.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

27 Aralık 2020 Pazar 09:00
TRT 1 yeni dizisi Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler çekim mekanları belli oldu
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Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 09:00
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Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerTrt 1
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