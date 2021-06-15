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TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları

TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TRT 1 dizi, film ve programları ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 15 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TRT 1 dizi, film ve programları konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 15 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 12:03
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 13 Haziran 2021 Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 13Haziran 2021 Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:25 İmparatoriçe Ki

06:25 Yeşil Deniz

09:00 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:15 Şehirden Uzakta

14:20 3'te 3

15:55 UEFA EURO 2020 (İngiltere - Hırvatistan) 

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020  (Avusturya - Kuzey Makedonya)

21:00 Kupa Akşamı

21:55 UEFA EURO 2020 (Hollanda - Ukrayna)

00:15 Teşkilat

02:40 Diriliş Ertuğrul

04:45 Yeşil Deniz

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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