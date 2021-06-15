TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları

TRT 1 yayın akışı içerisinde 13 Haziran 2021 Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 13Haziran 2021 Pazar günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 13 Haziran 2021 Pazar yayın akışı
04:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:25 İmparatoriçe Ki
06:25 Yeşil Deniz
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:15 Şehirden Uzakta
15:55 UEFA EURO 2020 (İngiltere - Hırvatistan)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 (Avusturya - Kuzey Makedonya)
21:00 Kupa Akşamı
21:55 UEFA EURO 2020 (Hollanda - Ukrayna)
00:15 Teşkilat
02:40 Diriliş Ertuğrul
04:45 Yeşil Deniz
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi