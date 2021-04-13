İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 13 Nisan 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TRT 1 dizi, film ve programları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 18:11
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 13 Nisan 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
Takip Et:

 TRT 1 yayın akışı içerisinde 6 Nisan Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 6 Nisan Salı  yayın akışı

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 13.04.2021 18:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?
Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?
Diyanet TV Mukabele saatleri ve kanalları 2021 Diyanet mukabele saati kaçta?
Diyanet TV Mukabele saatleri ve kanalları 2021 Diyanet mukabele saati kaçta?
CNN Türk Hande Fırat neden yok, ne kazası geçirdi?
CNN Türk Hande Fırat neden yok, ne kazası geçirdi?
Emanet 157. bölüm fragmanı KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı
Emanet 157. bölüm fragmanı KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı
Emanet 158. bölüm fragmanı 14 Nisan Çarşamba
Emanet 158. bölüm fragmanı 14 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 13 Nisan 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 13 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışı
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
Star TV'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Ramazan sofraları için çorba önerileri; En güzel sıcak ve soğuk çorba çeşitleri
2021 PTT personel alımı olacak mı? PTT memur ve personel alımları ne zaman?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kimler?
Ramazan için anlamlı, güzel, dualı ramazan mesajları
BB Erzurumspor Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yasak Elma dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Nilperi Şahinkaya kimdir?
Ramazanda yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler
SGK şifre başvuruları nasıl yapılır? 2021
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar
IKEA çalışma saatleri nasıl? 2021 IKEA mağaza ve şubeleri çalışma saatleri
2021 Nisan evde bakım maaşları ne kadar?
Diyanet TV Mukabele saatleri ve kanalları 2021 Diyanet mukabele saati kaçta?
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Orucu bilerek bozmanın hükmü nedir? Bilerek bozulan oruç yerine kefaret orucu kaç gün tutulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.