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TRT 1 Uydudan nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 Biss Key ayarları

TRT 1 Uydudan nasıl şifresiz izlenebileceğine dair detayları içeriğimizde derledik. İşte TRT 1 Biss Key ayarları.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:54
TRT 1 Uydudan nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 Biss Key ayarları
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Evde uydu alıcısı olan futbol severler için bazı maçların izlenmesi problem olabilmektedir. Uluslararası yayıncılık kuralları gereği uydu cihazları maç sırasında şifreye girebilmektedir. Bu sorunu çözebilmek için TRT 1 Biss key ayarlarının yapılması gerekmektedir.

TRT 1 Biss Key şifresi

TRT 1’i açın ve şifreleme problemi yaşayan kullanıcılar TRT 1 Biss Key bilgilerini girmelidir. Biss Key’i girmeden önce uydu alıcınızın Biss Key kırabilme özelliğine sahip olduğundan emin olmanız gerekiyor. Uydu alıcısı menüsünde ‘CAS’, ‘Key Girişi’, ‘CAS System’, ‘CAS Keys’ veya benzeri isimlerdeki KEY giriş ekranına girin.

Açılan ekranda şifreleme tiplerinden Biss’i seçin.

Menüdeki talimatları takip ederek şu değerleri girin;

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)


Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

TRT 1 Biss şifresi nedir?

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:54
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Trt 1TRT 1 Biss KeyTRT 1 şifresiz Izleme
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