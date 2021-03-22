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TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı??

TRT 1 kanalından her pazartesi akşamı yayınlanan ve milyonlarca vatandaşımız tarafından izlenen uyanış büyük Selçuklu filmi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı sorusunun yanıtlarını arıyor. Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu belli oldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:40
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı??
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Türkiye’nin en çok sevilen ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı sorusunun yanıtlarını arıyor. Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu belli oldu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi günleri ekranlara geliyor. Ancak TRT tarafından yayınlanan bugünkü yayın akışında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bulunmuyor.

Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin olmaması dolayısıyla vatandaşlarımız intenet üzerinden Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu akşam neden yok sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. Dizinin bu akşam olmayışının sebepleri arasında dizi setinde rutin yapılan testler sonucunda birkaç kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bundan dolayı çekimlere bir süre ara verileceği iddia edildi. Bu akşam bu dizinin yerine Naim Süleyman oğlunu anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ekranlara gelecek. Bu film ilk kez TRT bir ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bu hafta Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusuna bakacak olursak mücadele, savaş, sır ve aşk ile birleşmiş muazzam bir senaryo ortaya çıkıyor. Dizide Melikşah tahta geçiyor. Kendisi Selçuklu sultanı Sultan Alparslan’ın ölümünden sonra liderliği eline alıyor. Kıpçaklar ile düşmanlıkları vardır. Bundan dolayı devletini tehditlere karşı korumak ister.

Liderliği almasının ardından Selçuklu devletini tarihinin en güçlü dönemini yaşatır. Devlet büyüdükçe düşmanları da büyümektedir. Devletin içinden ve dışından birçok düşman edindi. Dizide Nizamülmülk, Melikşah ve Sencer’in muazzam mücadelesini izliyorsunuz.



Son Güncelleme: 22.03.2021 14:40
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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