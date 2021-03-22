TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölümü ne zaman?

Her hafta Pazartesi günü TRT1’in reyting rekortmeni olan dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs vakası tespit edilmişti. Bu sebepten ötürü dizi çekimine ara verildi.

Koronavirüs vakalarından dolayı yeni bölümün ertelenmesinin ardından tekrardan ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Uyanış : Büyük Selçuklu dizisinin konusu

Bu dizide, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Sultanı Alparslan’dan sonra tahta geçen ve Selçuklu Devleti’ni arşa çıkaran Sultan Melikşah’ın ve oğlu Sencer’in hikayesi anlatılıyor.

Dizinin oyuncuları ve karakterleri

Sencer karakteri ile Ekin Koç: Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu

Melikşah karakteri ile Buğra Gülsoy: Selçuklu Sultanı

Nizamülmülk karakteri ile Mehmet Özgür:

Terken Hatun karakteri ile Hatice Şendil: Melikşah'ın hatunu.

Elçin Hatun karakteri ile Leyla Lydia Tuğutlu:

Tuna Hatun karakteri ile Sevda Erginci:

Ömer Hayyam karakteri ile Bülent Alkış:

Hasan Sabbah karakteri ile Gürkan Uygun

Gevher Hatun karakteri ile Leyla Feray: Tapar'ın hatunu.

Tapar karakteri ile Ali Gözüşirin: Melikşah ve Başulu'nun oğlu

Seferiye Hatun karakteri ile Çiğdem Selışık Onat: Baş Hatun. Melikşah'ın annesi.

Cemal Toktaş

Osman Sonant

Murat Garipağaoğlu

Nik Xhelilaj

Erdem Akakçe

İlker Kızmaz

Aytek Şayan, Beyzanur Mete, Buse Meral, Cem Baza, Ege Kesmeci, Egemen Yavuz, Ertuğrul Postoğlu, Hamdi Alp, İbrahim Balaban, Janbi Ceylan, Muttalip Müjdeci, Mehmet Bozdoğan, Pınar Töre, Sedat Kalkavan, Şifanur Gül, Ünsal Özcan, Volkan Keskin, Yağmur Dumrul

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MART

05:40 Seksenler

06:50: Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

01:45 Yok Olmadan Keşfet