TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölümü ne zaman?

Her hafta Pazartesi günü TRT1’in reyting rekortmeni olan dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs vakası tespit edilmişti. Bu sebepten ötürü dizi çekimine ara verildi.
Koronavirüs vakalarından dolayı yeni bölümün ertelenmesinin ardından tekrardan ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.
Uyanış : Büyük Selçuklu dizisinin konusu
Bu dizide, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Sultanı Alparslan’dan sonra tahta geçen ve Selçuklu Devleti’ni arşa çıkaran Sultan Melikşah’ın ve oğlu Sencer’in hikayesi anlatılıyor.
Dizinin oyuncuları ve karakterleri
Sencer karakteri ile Ekin Koç: Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu
Melikşah karakteri ile Buğra Gülsoy: Selçuklu Sultanı
Nizamülmülk karakteri ile Mehmet Özgür:
Terken Hatun karakteri ile Hatice Şendil: Melikşah'ın hatunu.
Elçin Hatun karakteri ile Leyla Lydia Tuğutlu:
Tuna Hatun karakteri ile Sevda Erginci:
Ömer Hayyam karakteri ile Bülent Alkış:
Hasan Sabbah karakteri ile Gürkan Uygun
Gevher Hatun karakteri ile Leyla Feray: Tapar'ın hatunu.
Tapar karakteri ile Ali Gözüşirin: Melikşah ve Başulu'nun oğlu
Seferiye Hatun karakteri ile Çiğdem Selışık Onat: Baş Hatun. Melikşah'ın annesi.
Cemal Toktaş
Osman Sonant
Nik Xhelilaj
Erdem Akakçe
İlker Kızmaz
Aytek Şayan, Beyzanur Mete, Buse Meral, Cem Baza, Ege Kesmeci, Egemen Yavuz, Ertuğrul Postoğlu, Hamdi Alp, İbrahim Balaban, Janbi Ceylan, Muttalip Müjdeci, Mehmet Bozdoğan, Pınar Töre, Sedat Kalkavan, Şifanur Gül, Ünsal Özcan, Volkan Keskin, Yağmur Dumrul
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MART
05:40 Seksenler
06:50: Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu
01:45 Yok Olmadan Keşfet