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TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 7 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi? haberimize göz atarak Aralık 7 Pazartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 21:52
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
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TRT 1 kanalında yeni başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Büyük Selçuklu devletinin imparatorluk dönemi ve siyasi gelişmelerinin yanı sıra I.Melikşah’ın serüvenini konu edinen dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Buğra Gülsoy I.Melikşah karakterine hayat verirken ona Hatice Şendil, Ekin Koç, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu, Mehmet Özgür, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant ve Gürkan Uygun gibi isimler eşlik ediyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izleyici yorumları

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle dizinin oyuncu kadrosu ile karakter-oyuncu eşleştirmeleri oldukça başarılı bulundu. Dizi, izleyicilere Büyük Selçuklu devletinin tarihini en doğru şekilde aktarmaya çalışırken, aynı zamanda devlet içerisindeki özel yaşamdan kesitleri de izlemekteyiz.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Pazartesi akşamları ekrana geleceği için karşısında aynı gün yayınlanan başarılı birçok dizi bulunuyor. Dizinin ilk birkaç bölümü yayınlandıktan sonra izleyici yorumları ve reyting sonuçları netleşecek.



Son Güncelleme: 07.12.2020 21:52
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Buğra GülsoyMelikşahBüyük SelçukluUyanış
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