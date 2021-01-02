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TRT 1 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT 1 canlı izleme linki

TRT 1 kanalının ve diğer TRT kanallarını televizyonda Türksat uydusundan izlemek isteyen kişiler TRT 1 kanalının uydu frekans değerlerini merak etmektedir. TRT 1 kanalı Türksat 4A uydusundan 11958 frenkansında bulunmaktadır.

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:06
TRT 1 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT 1 canlı izleme linki
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TRT 1 kanalının frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında TRT1 kanalını bularak ekleyebilirler.

TRT 1 Frekansı Kaçtır?

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11958

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

Polarizasyon : -

TRT 1 İntenetten Nasıl İzlenir?

TRT 1 kanalı ve diğer tüm TRT kanalları https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden izlenebilmektedir. TRT 1 ‘in yanı sıra TRT 2, TRT Belgesel ve TRT Haber kanalları da yukarı da yer alan link üzerinden izlenebilmektedir.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 11:06
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Anahtar Kelimeler:
TürksatTRT1Frekans
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