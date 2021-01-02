TRT 1 Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT 1 canlı izleme linki

TRT 1 kanalının frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında TRT1 kanalını bularak ekleyebilirler.
TRT 1 Frekansı Kaçtır?
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 11958
FEC : 5/6
Polarizasyon : -
TRT 1 İntenetten Nasıl İzlenir?
TRT 1 kanalı ve diğer tüm TRT kanalları https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden izlenebilmektedir. TRT 1 ‘in yanı sıra TRT 2, TRT Belgesel ve TRT Haber kanalları da yukarı da yer alan link üzerinden izlenebilmektedir.
Son Güncelleme: 02.01.2021 11:06