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TRT 1 Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı konusu ve oyuncuları

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen TRT 1 Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı konusu ve oyuncuları haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 28 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 01:21
TRT 1 Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı konusu ve oyuncuları
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TRT 1 kanalında 14 Eylül Pazartesi günü ekran serüvenine başlayan Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri bütün yaz devam etti. Dizide dikkatleri çeken konağın nerede olduğu ve çekimlerinin nerede yapıldığı birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Türkan Hanımın Konağı dizisi hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?


Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizide yer alan ve büyüklüğü ile dikkatleri çeken konak ise Beykoz ilçesinde yer alıyor. Konak daha önce Ferhat ile Şirin dizisinde de kullanılmıştı. Türkan Hanımın Konağı dizisi için özel olarak kiralanan konak için yapım büyük bir kira bedeli ödedi. Kira ödemesi uzun bir süre de devam edecek.

Konak dışında dizinin çekimleri Üsküdar, Beşiktaş ve Ortaköy gibi İstanbul’un tüm güzelliklerini sunan alanlarda gerçekleştiriliyor.

Türkan Hanımın Konağı 1.bölüm fragmanı:




Son Güncelleme: 28.10.2020 01:21
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Anahtar Kelimeler:
Türkan Hanımın KonağıTrt 1
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