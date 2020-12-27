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TRT 1 Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? Dizi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu

TRT 1 ekranlarının yeni sezonu ile izleyicilerin merakla beklediği çocuk dizisi Tozkoparan İskender'in yayın tarihi belli oldu. Tozkoparan İskender'in TRT 1 ekranlarında ne zaman yayınlanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 23:05
TRT 1 Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? Dizi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
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TRT 1’in yenilenen kadrosu ve yeni adıyla yayınlanacak olan sevilerek izlenen çocuk dizisi Tozkoparan İskender’in yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosun da Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen bulunuyor., Yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı dizinin ilk iki bölümü 2021 yılına özel olarak bir gün içinde yayınlanacak.

Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak Tozkoparan İskender dizisi 2021 yılına özel bir şekilde, yeni sezonunda ilk iki bölümü ile 2 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de izleyenlerle buluşacak. Ayrıca 10 Ocak’tan sonra  her Pazar günü  saat 17.30’da TRT 1 ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 23:05
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Anahtar Kelimeler:
Tozkoparan IskenderTrt 1
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