TRT 1 Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? Dizi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu

Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak?

’in yenilenen kadrosu ve yeni adıyla yayınlanacak olan sevilerek izlenen çocuk dizisi’in yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosun da Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen bulunuyor., Yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı dizinin ilk iki bölümü 2021 yılına özel olarak bir gün içinde yayınlanacak.

TRT1 ekranlarında yayınlanacak Tozkoparan İskender dizisi 2021 yılına özel bir şekilde, yeni sezonunda ilk iki bölümü ile 2 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de izleyenlerle buluşacak. Ayrıca 10 Ocak’tan sonra her Pazar günü saat 17.30’da TRT 1 ekranlarında olacak.