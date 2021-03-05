TRT 1 Tövbeler Olsun neden yok? Tövbeler Olsun 4 Mart günü neden yayınlanmıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin Pazar günü olmadığını gören kişiler dizi neden yok sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yayın gününün değiştiği öğrenildi.
Tövbeler Olsun yayın günü değişti mi?
Tövbeler Olsun 4 Mart günü neden yok?
TRT 1’in dizisi Tövbeler Olsun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile verdiğimiz şehitler nedeniyle yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu. Dizi sosyal medyadan dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını şu sözlerle duyurdu :
Son Güncelleme: 05.03.2021 01:05