TRT 1 Tövbeler Olsun neden yok? Tövbeler Olsun 4 Mart günü neden yayınlanmıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin Pazar günü olmadığını gören kişiler dizi neden yok sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yayın gününün değiştiği öğrenildi.

Tövbeler Olsun yayın günü değişti mi?

Tövbeler Olsun 4 Mart günü neden yok?

Her Pazar TRT 1 ekranları üzerinden izleyici ile buluşan Tövbeler Olsun dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Dizi yeni yayın günü olan Perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam edecek.

TRT 1’in dizisi Tövbeler Olsun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile verdiğimiz şehitler nedeniyle yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu. Dizi sosyal medyadan dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını şu sözlerle duyurdu :