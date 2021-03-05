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TRT 1 Tövbeler Olsun neden yok? Tövbeler Olsun 4 Mart günü neden yayınlanmıyor?

TRT 1 ekranlarında yeni yayın günü olan her Perşembe günü akşam saat 20.00'da izleyici ile buluşan Tövbeler Olsun dizisinin ekranlarda olmadığını gören kişiler dizinin neden olmadığını merak etti. Dizi sosyal medyadan neden yayınlanmadığına dair açıklama yayınladı.

05 Mart 2021 Cuma 01:05
TRT 1 Tövbeler Olsun neden yok? Tövbeler Olsun 4 Mart günü neden yayınlanmıyor?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin Pazar günü olmadığını gören kişiler dizi neden yok sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin yayın gününün değiştiği öğrenildi.

Tövbeler Olsun yayın günü değişti mi?

Her Pazar TRT 1 ekranları üzerinden izleyici ile buluşan Tövbeler Olsun dizisinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Dizi yeni yayın günü olan Perşembe akşamları izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Tövbeler Olsun 4 Mart günü neden yok?

TRT 1’in dizisi Tövbeler Olsun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile verdiğimiz şehitler nedeniyle yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu. Dizi sosyal medyadan dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını şu sözlerle duyurdu :



Son Güncelleme: 05.03.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
TövbelerolsunYayıngünü
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