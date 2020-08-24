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TRT 1 Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak? Tövbeler Olsun yayın hayatına devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tövbeler Olsun dizisi ne zaman final yapacağı ve yayın hayatına devam edip etmeyeceği tartışmaları başladı. Dizide rol alan Güven Kıraç'ın performansı beğeni topladı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:31
TRT 1 Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak? Tövbeler Olsun yayın hayatına devam edecek mi?
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Tövbeler Olsun dizisi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olmasına rağmen ilk bölümü izleyicilerin beğenisini kazanmadı.  9 Ağustos 2020 Pazar günü ekranlara gelen dizi 1.89 reytingle 10. sırada yer alıyor. Yüksek eğitim seviyesine sahip oyunculardan oluşan dizinin reyting performansı yapımcıyı ve kanalı memnun etmeyi başaramadı.

Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?

Hikayesi beğeni kazanamayan dizide verilen önemli mesajlar nedeniyle yayın hayatının sürmesi bekleniyor. TRT1 dizileri reytingleri düşük olmasına rağmen genellikle devam etmektedir. Bu nedenle dizinin yayın garantisi olduğu gözüyle bakılıyor. Dizinin reytinglerini 2.5 seviyesinin üzerine taşımaması halinde ilk sezonda final yapabileceği belirtiliyor.

Tövbeler Olsun kaç bölüm yayınlanacak?


Tövbeler Olsun dizisi yeni bir koronavirüs dalgası olmaması durumunda en az 40 bölüm ekranlarda olabilecek. Dizinin ikinci sezonuna devam edip etmeyeceği konusu ise ancak ilk sezonun reytinglerine göre belli olabilecek.

Cumartesi günleri ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi 2.5 ortalama reytingle 3 sezondur yayın hayatını sürdürmeyi başarıyor. Bu süreçte Tövbeler Olsun’un da ilerleyen günlerde en az 2 sezon devam edebilecek potansiyelde olabileceği üzerinde duruluyor.

Güven Kıraç’ın performansına büyük övgü

Eylül ayı itibariyle yepyeni rakipleri olacak Tövbeler Olsun dizisi Güven Kıraç’ın performansıyla büyük bir beğeni topladı. Dizideki romantik – komedi tarzını oluşturan Buğra ve Aylin karakterini canlandıran Badur ile Çağla Irmak’ın performansını mutlaka artırması gerektiği üzerinde duruluyor.



Son Güncelleme: 24.08.2020 02:31
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Tövbeler OlsunGüven Kıraç
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