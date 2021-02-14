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TRT 1 Tövbeler Olsun dizisinin final tarihi belli oldu!

Tövbeler Olsun dizisi final mi yapacak? TRT 1 ekranlarının sevilen aile dizisi Tövbeler Olsun, beklenmedik bir kararla final yapacağını duyurdu. TRT 1 kanalında yayın hayatına başlayan Tövbeler Olsun dizisinin yayın hayatını ne zaman sonlandıracağı merak edilmeye başlandı.

14 Şubat 2021 Pazar 17:38
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisinin final tarihi belli oldu!
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TRT 1 kanalında 9 Ağustos 2020’de yayın hayatına başlayan ve ilk bölümde istenilen reytingi alamasa da Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olmayı başardı. Namzet Horanta ile Osman Necipli’nin kimi zaman kavgaları kimi zamanda 40 yıl öncesine dayanan dostlukları ekranlarda yer aldı.

Kayserili Namzet Horanta’nın ilk başta cimri sonrasındaysa yaptıklarından dolayı pişmanlık duyan ama cimriliğinden de vazgeçmeyen kimi zaman komik kimi zamanda eğlenceli anlarını ekranlara getiren TRT 1, yeni dizisine veda ediyor.

Şu zamana kadar 26 bölüm ekranlarda olan dizi, reytinglerde beklenileni karşılayamadı. Alınan bilgilere göre Tövbeler Olsun dizisi yakın zamanda final yapacak.

Tövbeler Olsun final tarihi belli oldu

9 Ağustos 2020’de yayın hayatına başlayan ve başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Petekkaya ve İpek Tuzcuoğlu gibi deneyimli isimlerin rol aldığı Tövbeler Olsun dizisinin final tarihi netlik kazandı.

Tövbeler Olsun, 28 Mart 2021’de ekranlarda olacak olan 32’nci bölümle beraber yayın hayatını sonlandıracak. Henüz çekimlerinin devam ettiği dizinin final bölümüne hazırlandığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:38
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Trt 1Tövbeler OlsunDizi
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