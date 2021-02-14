TRT 1 Tövbeler Olsun dizisinin final tarihi belli oldu!

TRT 1 kanalında 9 Ağustos 2020’de yayın hayatına başlayan ve ilk bölümde istenilen reytingi alamasa da Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olmayı başardı. Namzet Horanta ile Osman Necipli’nin kimi zaman kavgaları kimi zamanda 40 yıl öncesine dayanan dostlukları ekranlarda yer aldı.

Kayserili Namzet Horanta’nın ilk başta cimri sonrasındaysa yaptıklarından dolayı pişmanlık duyan ama cimriliğinden de vazgeçmeyen kimi zaman komik kimi zamanda eğlenceli anlarını ekranlara getiren TRT 1, yeni dizisine veda ediyor.

Tövbeler Olsun final tarihi belli oldu

Şu zamana kadar 26 bölüm ekranlarda olan dizi, reytinglerde beklenileni karşılayamadı. Alınan bilgilere göredizisi yakın zamanda final yapacak.

9 Ağustos 2020’de yayın hayatına başlayan ve başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Petekkaya ve İpek Tuzcuoğlu gibi deneyimli isimlerin rol aldığı Tövbeler Olsun dizisinin final tarihi netlik kazandı.

Tövbeler Olsun, 28 Mart 2021’de ekranlarda olacak olan 32’nci bölümle beraber yayın hayatını sonlandıracak. Henüz çekimlerinin devam ettiği dizinin final bölümüne hazırlandığı belirtildi.