TRT 1 Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan oyuncular kim?

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin yanı sıra diziden ayrılan oyuncular da bulunmaktadır. 4 oyuncu Tövbeler Olsun dizisinin kadrosundan ayrıldı. TRT 1 ekranlarında sevilerek izlenilen Tövbeler Olsun dizisinden ayılan oyuncular ile beraber diziye yeni dahil olan oyuncular, seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı.

TRT 1 ekranlarının popüler dizisi Tövbeler Olsun’da ayrılık rüzgarları esiyor. Dizinin oyuncu kadrosundan tam 4 kişi senaryo gereği ayrılmak zorunda kaldı. Durum böyle olunca dizinin hayranları, bu ayrılan oyuncuların kim olduğunu ve ayrılan bu oyuncuların yerine kimlerin geleceğini merak içerisinde araştırmaya başladı.

Tövbeler Olsun Dizisinden Çıkan Ayrılan Oyuncular

Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan oyuncular merak konusu oldu. Başrollerinde Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerden oluşan dizide Sinan rolüne hayat veren Mert Carim, Cemre rolüne hayat veren Merve Erdoğan; Ayşe rolüne haya veren çocuk oyuncu Duru Baykal ve Kadir rolüne hayat veren Tolga Canbeyli diziden ayrıldı.

Tövbeler olsun Sinan diziden ayrıldı mı?

Tövbeler Olsun dizisinde Sinan karakterine hayat veren Mert Carim dizinin kadrosundan ayrıldı. Dizide Sinan karakterine hayat veren Mert Carim, uzun süre Tövbeler Olsun dizisinde kalsa da 7 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümüyle Sinan, Tövbeler Olsun dizisinden ayrıldı.

Tövbeler olsun Cemre diziden ayrıldı mı çıktı mı?

Seyirciler, Merve Erdoğan'ın hayat verdiği Cemre karakterinin Tövbeler Olsun dizisinden ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı. Dizinin son bölümündeyse oyuncunun dizide görünmemesinin ardından Cemre karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı, Tövbeler Olsun dizisine geri dönecek mi gibi sorular araştırılmaya başlandı. Tövbeler Olsun dizisinde Cemre karakterine hayat veren Merve Erdoğan diziden ayrıldı.

Tövbeler olsun Kadir neden dizide yok ayrıldı mı geri döner mi?

Tolga Canbeyli, Tövbeler Olsun dizisinde Kadir karakterine hayat veriyor. Son bölümlerde Kadir dizide yer alamayınca izleyiciler diziden ayrılıp ayrılmadığı konusunu merak etmeye başladı. Senaryo nedeniyle diziden ayrılan Kadir rolünü canlandıran Tolga Canbeyli, Tövbeler Olsun dizisine veda etti. Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan Kadir karakterinin tekrar dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

Tövbeler olsun Ayşe neden diziden ayrıldı çıktı mı?

Tövbeler Olsun dizisinde Ayşe karakterini canlandıran çocuk oyuncu Duru Baykal dizinin son bölümlerinde yer alamayınca izleyiciler meraklanmaya başladı. Ayşe olarak gördüğümüz Duru Baykal senaryoya göre diziye veda etti ve Ayşe artık Tövbeler Olsun dizisinde rol almayacak.