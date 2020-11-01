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TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 01.11.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

01 Kasım 2020 Pazar 18:30
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?
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TRT ekranlarında Pazar akşamı izleyicilerle buluşan Tövbeler Olsun dizisi kısa süre içerisinde beğeni kazandı. Yüksek reyting rakamlarına ulaşmasa dahi sıcak aile dizisi ile Horanta ailesindeki komik haller izleyicilerin ilgisi çekmeyi başardı. TRT 1 ekranlarında yayınlanıp yapımcılığını Hasan Kaçan’ın üstlendiği dizinin ne kadar süreceği de merak edilmeye başlandı.

Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek?

Tövbeler Olsun Akli Film tarafından hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Tövbeler Olsun dizi oyuncuları içerisinde Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen ile Sercan Badur dizide yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizinin ilk etapta 10 bölüm olarak hazırlandığı aktarılıyor.

Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?


Tövbeler Olsun’un ilk 10 bölümü yayınlanacak ve akabinde reyting sonuçlarına bakılarak karar aşamasına geliyor. Dizi yeterli reytingleri alırsa dizinin ilk aşamada 25 bölüme akabindeyse sezon sonuna kadar uzatılacağı belirtiliyor. Yaz ekranlarında komedi dizisi olarak ekranlara gelecek Tövbeler Olsun dizisi yaz dizilerine nazaran ailecek izlenebilecek yapımlar içerisinde bulunuyor.

Tövbeler Olsun yeni sezonda yayınlanacak mı?

Reyting kaygılarıyla diziyi son aşamaya kadar ekrana getirecek TRT, düşük reytingler almasına rağmen kolayca final yapmayacak. Bu sebeple Tövbeler Olsun yaz dizisi olarak başlamasına karşın yeni sezonda devam edeceği düşünülüyor. Günümüz problemlerinizi komedi tadında ele alan dizinin ekranlarda olması bekleniyor.

Tövbeler Olsun erken final yapacak mı?

Özel televizyon kanalları yüksek reyting almayan dizilere erken final yapmakta veya doğrudan yayından kaldırmaktadır. Dizi TRT ekranlarında olmasına karşın erken final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Senaryo tamamlanıncaya kadar reytinglerde istediği başarıyı almamasına karşın dizinin devam etmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 01.11.2020 18:30
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Trt 1Tövbeler Olsun
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