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TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Şubat 21 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 20:30
TRT 1 Teşkilat'nın konusu ve oyuncu kadrosu
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Dizinin erkek başrolü için yeni bir isim gündeme geldi. İddialara göre dizinin başrolü için yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul ile görüşülüyor. Henüz net bir anlaşma yapılmasa da yapımcı şirket Çağlar Ertuğrul için tüm şartları zorlayacak.

Çağlar Ertuğrul kimdir?

1987 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Ertuğrul daha önce Dağ filmi serisinde yer almış ve adını duyurmuştur. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

2012- Dağ,

2012- Benim İçin Üzülme- Sinan,

2014- Kurt Seyit ve Şura- Yusuf,

2014- Medcezir- Pars,

2017- Fazilet Hanım ve Kızları- Yağız,

2018- Ailecek Şaşkınız- Onay,

2019- Afili Aşk- Kerem

Teşkilat dizisi konusu

Dizide milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin yaşadıkları zorlu süreçler anlatılacak. Dizi TRT 1 ekranların izleyici karşısına çıkacak. Dizinin şu anda cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizinin 2021 yılının başlarında ise yayınlanması hedefleniyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatDizi
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