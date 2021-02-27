TRT 1 Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu

Son dönemlerde yaptığı tarihi dizilerle izleyicinin gönlünde taht kuran devlet televizyonu TRT 1, yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nı anlatacak olan Teşkilat isimli dizi çok yakında TRT 1 ekranlarında başlayacak. MİT’in yeni teknoloji imkanlarının anlatıldığı dizide İHA ve SİHA teknolojileri de yer alacak. İzleyiciler Teşkilat dizisinin konusunu, oyuncularını ve yarın yayın tarihini merak ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisinin başrollerinde Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Mehmet Usta, Serdar Yeğin ve Nihat Altınkaya yer alıyor. Teşkilat dizisinin 7 Mart 2021 pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatını anlatacak olan Teşkilat dizisi, kurumun kendi kampüsünde çekimler yapacak. Kurumla ilgili bilgiler sır gibi saklanmaktadır. Buna göre dizide MİT’te uygulanan uygulamaları, kullanılan teknolojileri, İHA ve SİHA gibi araçlar izleyiciye sunulacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı anlatan Teşkilat dizisinin yapımcılığını Burak Sağyaşar ve Timur Avcı üstleniyor. Teşkilat dizisinde Türkiye’nin kalabalıklarından uzak yaşayan veya kalabalıkların içerisinde bulunan gizli kahramanlar ele alınacak. Dizi zorlu görevleri kabul eden ve kendinden vazgeçen yedi tane vatan sevdalısının adanmışlığını, fedakarlığını, davasını, mücadelesini ve Türkiye için yaptıklarını konu ediniyor.

Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu kadar büyük prodüksiyonlu bir dizi çekiliyor. Dizi de milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışma kampüsünden görüntüler verilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın son yıllarda yapmış olduğu büyük çalışmalar senaryoda yer alıyor. Ayrıca dizinin konusunda Türkiye tarihini derinden etkileyen gerçek olaylar işlenecek.

Filmde Türkiye sevdası yüzünden kendisinden, ailesinden ve dünyevi tüm zevklerinden vazgeçen yedi adet kahraman vatan evladının başından geçen gerçek ve tarihi olaylar ele alınacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın şimdiye kadar bilinmeyen birçok gerçeğini izleyiciye gösterecek olan Teşkilat dizisi, 7 Mart Pazar 2021 tarihinde saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında yer alacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Teşkilat dizisinin ölmeden önce ölenlerin hikayesi olduğunu bildirdi.

Teşkilat dizisinin konusuna bakacak olursak ülkemizde bir dönem yabancı istihbarat servislerinin baskısı çok fazlaydı. Ancak artık yeni teknolojiler sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı önderliğinde yabancı istihbarat servislerinin bu baskısından kurtulmayı başardık. Son teknolojiyi kullanan Milli İstihbarat Teşkilatı üyeleri arasında çok gizli bir ekip kuruluyor. Bu ekip ülkesi için her şeyden vazgeçerek yabancı ülkelerin yapmış olduğu saldırıları bertaraf ederek ülkemizi korumayı başaracaktır. Heyecanın yüksek dozda seyredeceği Teşkilat dizisi milyonlar vatandaşımız tarafından izlenecek.