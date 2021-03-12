TRT 1 Teşkilat dizisi hangi günler yayınlanıyor?

TRT teşkilat dizisi hangi gün saat kaçta?

TRT 1’de yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi ekranlara iddialı bir şekilde giriş yaptı. Teşkilat dizisi 1. bölümüyle reytinglerde iyi bir başarı yakalarken dizinin hangi günlerde yayında olduğunu bilmeyen kişiler ve tekrar bölümlerinin hangi tarihlerde ekranlarda yayınlanacağı netlik kazandı.

Teşkilat Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Dizi Pazar günleri Saat 20.00’da TRT 1 kanalında yayınlanıyor. 1. bölümü 7 Mart günü ekranlara gelmişti. 14 Mart günü 2. bölümle seyircilerin karşısında olmaya devam edecek.

Teşkilat tekrarı gün ve saatleri

8 Mart Pazartesi / 00.15

9 Mart Salı / 00.15

10 Mart Çarşamba / 00.15

11 Mart Perşembe / 23.35

12 Mart Cuma / 00.15

13 Mart Cumartesi / 16.55 – 01.45

14 Mart Pazar / 14.10