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TRT 1 Teşkilat dizisi hangi günler yayınlanıyor?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisinin yayın günleri merak edilmeye başlandı. Başlar başlamaz hızla büyük bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Teşkilat dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

12 Mart 2021 Cuma 19:53
TRT 1 Teşkilat dizisi hangi günler yayınlanıyor?
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TRT teşkilat dizisi hangi gün saat kaçta?

TRT 1’de yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisi ekranlara iddialı bir şekilde giriş yaptı. Teşkilat dizisi 1. bölümüyle reytinglerde iyi bir başarı yakalarken dizinin hangi günlerde yayında olduğunu bilmeyen kişiler ve tekrar bölümlerinin hangi tarihlerde ekranlarda yayınlanacağı netlik kazandı.

Teşkilat Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Dizi Pazar günleri Saat 20.00’da TRT 1 kanalında yayınlanıyor. 1. bölümü 7 Mart günü ekranlara gelmişti. 14 Mart günü 2. bölümle seyircilerin karşısında olmaya devam edecek.

Teşkilat tekrarı gün ve saatleri

8 Mart Pazartesi / 00.15

9 Mart Salı / 00.15

10 Mart Çarşamba / 00.15

11 Mart Perşembe / 23.35

12 Mart Cuma / 00.15

13 Mart Cumartesi / 16.55 – 01.45

14 Mart Pazar / 14.10

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:53
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Trt 1Teşkilat
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