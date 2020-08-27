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TRT 1 Şampiyon dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon dizisinden üzücü haber

TRT 1 ekranlarının başarılı dizilerinden Şampiyon’un yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri TRT 1 dizisi Şampiyon 33. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, Şampiyon ne zaman final yapacak gibi soruları araştırıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:41
TRT 1 Şampiyon dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon dizisinden üzücü haber
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon yayınlandığı günden itibaren beğeniyle takip ediliyor. Başarılı dizinin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan gibi sevilen isimler yer alıyor. Son olarak 32. Bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin final yapacağı yönünde söylentiler ortaya atıldı.

Şampiyon dizisi final mi yapacak?

TRT’nin en başarılı dizilerinden biri olan Şampiyon dizinin final yapacağı yönünde çıkan haberler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi yeni sezonda ekranlarda olacak mı hep beraber göreceğiz.

Şampiyon dizisi genel hikaye

Dizide Kafkas lakaplı Fırat Bölükbaşı, önü açık başarılı bir genç boksördür. Bu genç adamın önüne büyük bir fırsat çıkar. Ancak bu fırsat onun hayatına bir kaosa da neden olacaktır. 7 yaşında Güneş adında bir oğlu olan Kafkas’ın hayata tutunduğu tek dalı oğludur. Güneş’in annesi hastalık nedeniyle vefat etmiş ve bu zorlu süreçte Kafkas oğluna hem analık hem de babalık yapmıştır.

Şampiyon dizi oyuncuları ve rolleri

Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas)

Erdal Özyağcılar (Yaman)

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

Erkan Avcı (Zafer)

Halit Özgür Sarı (Kerem)


İlayda Alişan (Neslihan)

Bena Koraltürk (Selvi)

Mehmet Bozdoğan (Tansel)

Berk Yaygın (Serhat)

Bahar Süer (Mücella)

Volkan Keskin (Uraz)

Emir Özyakışır (Güneş)

Meltem Savcu (Gülten)

Vedat Erincin (Harun)

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:41
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ŞampiyonDiziTRT
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