TRT 1 Ramazan ayı mukabele saatleri; TRT 1 Mukabele ne zaman, saat kaçta?

Mukabele programı yayını yapan kanallardan biri de TRT 1'dir. Ramazan ayın boyunca her gün Kur'an-ı Kerim hatim dinleyip takip yapabailirsiniz.Peki pek çok kişinin takip ettiği mukabele programı TRT 1 ekranlarında ne zaman başlayacak? Bugün kaçıncı cüz okunacak? İşte detaylar...

TRT 1 Mukabele programı ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

TRT 1 ekranlarında Ramazan ayının her günü 04.45'te Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif mukabele programı başlamaktadır.

TRT 1 mukabele saati:04:45 Ramazan ayı boyunca her gün

Bazı günlerde 04:50 civarında başlayabiliyor.

Mukabele ne demek?

Sözlük anlamı iki şeyi birbileriyle karşılaştırma manasına gelen mukabele, üç aylarda özellikle cami, mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle ve ikindi namazları öncesinde hafızların okuduğu Kur'an'ı takip etmek için hatim indirme geleneğinin ismi haline gelmiş ardından zamanla hafızların bu okuyuş tarzları için de bu isim kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelenek Cebrail'in ramazan ayları boyunca her gece Hz. Peygambere gelerek o zaman kadar nazil olan ayet ve sureleri karşılıklı biçimde okuyup kontrol etmeye dayanır. Kur'an'ın ramazan ayında nazil olmaya başlaması, bu ayda gerçekleştirilen amellerin iğer zamanlara göre daha faziletli kabul edilmesi de geleneğin gelişmesini sağlamıştır.

Mukabele zamanı nedir?

Ramazan ayı boyunca Kur'an'ı Kerim'i mukabele tarzında okumak ve tilaveti takip etmek Hz. Resullulah'ı (asm) ve Hz. Cebrâil'in (as) amelinden; Allah Resûlünün (asm) sünnetindendir.

Bu nedenle mü'minler ramazan ayında Kur'an okumaya daha fazla değer veriler, hatim indirirler, hatimle teravih kılarlar ve mukabele dinlerler. Aynı sünnet ashap tarafından da yaşanmış, kuşaklar boyunca yaşatılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Mukabele adabı nedir?

Ancak mukabele yalnızca Ramazan'da yapılıyor demek değildir. Senenin her zamanında mukabele yapılabilir.

- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek

- Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

- Kıbleye yönelmek.

- Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek.

- Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.

- Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

- Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak.8-) Aceleci davranmamak.

- Med kaidelerine uymak.