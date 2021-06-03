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TRT 1 Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan en uzun soluklu dizilerden biri olan Payitaht Abdülhamid’de hiç beklenmeyen bir gelişme meydana geldi. Yaklaşık olarak 5 senedir izleyicinin karşısına çıkan dizinin sonlarına gelindi. Her hafta Cuma günlerinde yayınlan Payitaht Abdülhamid final bölümünü yayınlayacağını bildirdi. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından diziyi sıkı bir şekilde takip edenler de dizin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladılar. Peki sevilen dizi ne zaman final bölümü ile ekranlara gelecek? İşte konunun ayrıntıları..

03 Haziran 2021 Perşembe 16:22
TRT 1 Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
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Başrollerini Bülent İnal ile Özlem Conker gibi başarılı oyuncuların yer aldığı tarihi dönem dizisinde son bölüme gelindi. TRT ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan Payitaht Abdülhamid dizisinden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Yıllardır ekranlarda olan ve mevcut konumunu koruyarak yüksek bir izlenme payına sahip olan Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlara veda ediyor.

Payitaht Abdülhamid final mi yapıyor?

ES Film’in yapımcısı olduğu ve yönetmenliğini de Şevki Es’in yaptığı dizi Payitaht Abdülhamid final bölümü ile son kez ekranlarda olacağının duyurusunu yaptı. Sulatan Abdülhamid’in tahtta geçirdiği son zamanlarının konusunun işlendiği dizi de artık son bölüme gelindi. Yüksek oranlı reytinglere sahip olan dizinin final kararını almasının en önemli etkeni de dizi de işlenen konunun artık tükenmesi ve bu doğrultuda da senaryonun da sonuna gelinerek final yapacak olmasıdır.

Payitaht Abdülhamid dizisi ne zaman ekranlara veda edecek?

Herkes tarafından çok sevilen tarihi bir dönem dizisi olan Payitaht Abdülhamid, final yapacağını duyurması ile birlikte dizinin sevenleri de ne zaman final yapılacağı ile ilgili final tarihini araştırmaya başladılar. Payitaht Abdülhamid, 4 Haziran 2021 Cuma akşamı 154. Bölümü ile son kez TRT 1 ekranlarında izleyici karşısında olacak ve dizi sevenlerine veda edecek.

Payitaht Abdülhamid dizisinde hangi konu işlenmektedir?

Tarih 1896-1909 yılları arasında Sultan Abdülhamid’in saltanatının hüküm sürdüğü 20. yılıdır ve Abdülhamid iç siyasette başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhalifler ile, dış siyasette de en başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile büyük bir mücadele içerisindedir. Öte yandan da Osmanlı Devleti’nin bir arada olmasını ve parçalanmasını önleyebilmek için üstün bir çaba içerisindedir. Filistin ile kutsal topraklarımızı korumak için de dış güçlere karşı büyük bir mücadele veriyor.

Tarihi dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer almaktadır?

Dizinin başrollerini karizmatik oyuncu Bülent İnal ile güzel oyuncu Özlem Conker paylaşıyorlar. Ayrıca dizide Selen Öztürk, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’da yer alıyor ve elliye yakın da ana kadro oyuncusu olmak üzere figüranlar ile birlikte toplamda 400 ila 500 kişilik bir ekip bölüm oyuncusu olarak dizide oynuyor. Aynı zamanda dizinin teknik ekip tarafında da tam 120 kişilik dev bir kadro yer alarak görev yapmaktadır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Payitaht AbdülhamidFinalTRT1Son Bölüm
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