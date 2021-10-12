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TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?

EURO 2020 maçlarını seyretmek isteyenler TRT1'i açmak istediklerinde şifre ile karşılaşıyor. Bu sorunla karşılaşanlar tarafından en çok sorulan sorular ise "TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?" oldu. Ancak bu şifre sorunuyla karşılaşanların endişelenmesine gerek yok. Çünkü bu sorunun çözümü çok basit. İşte detaylar...

12 Ekim 2021 Salı 13:36
TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?
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TRT 4K'da EURO 2020 maçlarının yayınlanacak olamsı birçok kişiyi mutlu etti. Ülkemizin ilk ULTRA HD kanalı olarak yayın hayatını başlatan TRT 4K EURO 2020 tunuvasında ülkemizin maçlarını yüksek çözünürlük ile seyirciyle buluşturacak. Kanal yayıncılığa 19 Şubat 2015 tarihinde başladı.

TRT 4K yayınları çözünürlük ile tarama sistemindeki değişiklik ile HD yayınlardan neredeyse sekiz kat daha kaliteli bir yayıncılık yapıyor. Ultra HD teknolojisi çözünürlük dışında renk skalasında da artışı  vardır. HD kameralar görüntü üretimi yaparken 256 ile 1024 çeşitteki renk, UHD kameralarıysa 4096 ile 16384'e dek çeşitte renk kullanıyor. 

TRT 4K sorununu halletmek için tv uydu kumandasında yer alan menü tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastıktan sonra ekrana gelen seçenekler bölümünden kurulum ya da yapılandırmayı seçin. (Bu seçenekler markalara göre farklılık gösteriyor, bu yüzden sizin cihazınızda hangisi çıkıyorsa onu seçmelisiniz.)

Ekranda karşınıza çıkan seçenekler arasında "TP" ile alakalı seçenekler olacaktır. Mesela, "Yeni TP, TP ekle veya TP yaz gibi" ardından bu seçeneklerden birini seçin. Bu seçeneği aynı zamanda uydu kumandasının üstünde yer alan renklli tuşların birisi ile de yapabilirsiniz.

Bu işlem sonrasında kanal eklemek için renkli tuşlarda gösterilene tıklayın “TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500” yazan kısma bu frekansları yazıp sonrasında TRT 4K izlemeye başlayabilirsiniz. 

TRT'den şifre açıklaması!

TRT'de yaşanan şifre sorunu sonrasında kanaldan açıklama geldi. Kanal yaptığı açıklamada, "Değerli izleyicilerimiz, kanalımızın frekansları, UEFA'nın mevcut 4K sinyaline EURO2020 yayınını şifre olmadan vermemesinden dolayı güncellendi.

Türksat 4A: 11767 V SR:15000 FEC:3/4 DVBS2 lütfen frekans bilgilerini güncelleyiniz. 


Son Güncelleme: 12.10.2021 13:36
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