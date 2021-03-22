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TRT 1 Mendirman Celaleddin konusu ve dizi oyuncuları

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TRT 1 Mendirman Celaleddin konusu ve dizi oyuncuları haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 22-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 16:47
TRT 1 Mendirman Celaleddin konusu ve dizi oyuncuları
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TRT 1 ekranlarında başlaması beklenen yeni dizi Mendirman Celaleddin, oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin oldukça dikkatini çekti. Türk ve Özbek ortak projesi olarak ekranlara yansıtılacak olan yeni dizi, Özbekistan’da da yayınlanacak.

Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu

Çekimleri tamamlanan yeni dizi Mendirman Celaleddin’in ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı yayınlanırken, oyuncu kadrosu da belli olmuş oldu. Dizide rol alacak isimler şu şekilde:

  • Emre Kıvılcım,
  • Cemal Hünal,
  • Levent Özdilek,
  • Ali Sinan Demir,
  • Kaan Yalçın,
  • Oğuzhan Yarımay,
  • Alisher Uzoqov,
  • Javohir Zokirov,
  • Yulduz Rajabova,
  • Shahzoda Matchanova,
  • Ege Atabek Uymaz.

Emre Kıvılcım

1991 yılında Malatya’da dünyaya gelen Emre Kıvılcım, kimya mühendisliği bölümünde eğitim görmüştür. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimi ile televizyon dünyasına atılan yakışıklı oyuncu, ilk tv deneyimini Kanal 7 ekranlarındaki Zeytinyağlı Yiyemem Aman dizisi ile gerçekleştirmiştir. Elif ve Zehra gibi dizilerde de boy gösteren Kıvılcım, son olarak Mendirman Celaleddin dizisinin kadrosuna dahil olmuştur.

Cemal Hünal

1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemal Hünal, Los Angeles’ta aldığı oyunculuk eğitimi ile birlikte oyunculuk kariyerine başlamıştır. Amerika’da aldığı eğitimlerin ardından Türkiye’ye dönen yakışıklı oyuncu, Ulak ve Issız Adam filmlerindeki performansı ile akıllara kazınmıştır.

Cemal Hünal’ın rol aldığı bazı dizi ve filmler

  • 2007- Ulak,
  • 2008- Issız Adam,
  • 2013- Tatar Ramazan,
  • 2013-Osmanlı Tokadı,
  • 2017- Diriliş Ertuğrul,
  • 2019- Tozkoparan,
  • 2020- Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı

Levent Özdilek

1955 yılında Adana’da dünyaya gelen Levent Özdilek, Yılmaz Güney ile birlikte oyunculuk hayatına başlamıştır. Birbirinden ünlü yapımlarda rol alan Özdilek, son olarak Mendirman Celaleddin dizisinin kadrosuna katıldı.

Levent Özdilek’in rol aldığı dizi ve filmler

  • 2004- Haziran Gecesi,
  • 2008- Kavak Yelleri,
  • 2018- EDHO,
  • 2020- Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı

Ali Sinan Demir

1976 dünyaya gelen Ali Sinan Demir, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde almıştır. Konservatuar mezunu olan oyuncu, tiyatro ve kısa filmlerde rol alıktan sonra Kuruluş Osman dizisinde kendisine yer bulmuştur.          

Kaan Yalçın

1975 yılında dünyaya gelen Kaan Yalçın, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Son Türbedar filmi ile oyunculuğa adım atan yakışıklı oyuncu, Arka Sokaklar, Adanalı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde yer almıştır.

Oğuzhan Yarımay

1992 yılında İstanbul’da doğan Oğuzhan Yarımay, İstanbul Üniversitesi’nde Ekonomi okumuştur. Savaşçı dizisi ile birlikte ekranlara merhaba diyen Yarımay, Diriliş Ertuğrul dizisinde de boy göstermiştir.

Alisher Uzoqov

Özbekistan’da ünlü olan Alisher Uzoqov 1984 yılında dünyaya gelmiştir. 2003 yılında beri aktif oyunculuk yapan Uzoqov, Mendirman Celaleddin dizisinde yer alacak.

Jahovir Zokirov

1972 yılında Özbekistan’da dünyaya gelen Jahovir Zokirov, oyunculuğun yanı sıra müzisyen olarak da tanınmaktadır.

Yulduz Rajabova

1987 yılında Özbekistan’da dünyaya gelen Yulduz Rajabova, iki ülkede de tanınan başarılı bir oyuncudur.

Shahzoda Matchanova

1987 yılında Özbekistan’da doğan Shahzoda Matchanova, Mendirman Celaleddin dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında olacak.

Ege Atabek Uymaz

2009 yılında dünyaya gelen Ege Atabek Uymaz, birçok reklam filmi ile adını duyurmuştur. Layla Şirin Ajansına bağlı olan genç oyuncu, parlak bir geleceğe sahip olacağa benziyor.

Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Özbekistan ortak yapımı olacak olan Mendirman Celaleddin dizisi Türkiye’de TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşması bekleniyor. Dizi ayrıca Özbekistan’da da yayınlanacak. Dizinin adı ülkemizde Harzemşahlar olarak yayın hayatına başlarken, Özbekistan’daki adı Mendirman Celaleddin olacak.

Mendirman Celaleddin dizisi konusu nedir?

Türkiye ve Özbekistan iş birliği ile hazırlanan dizi 60 dakikalık bölümlerden oluşacak. 13 bölüm çekilen dizide Celaleddin Harzemşah’ın hayatı anlatılacak. Savaşlar, taht kavgaları ve o dönemdeki mücadelelerin yer alacağı dizi iki ülkede birden yayınlanacak.

Mendirman Celaleddin dizisi Türkiye’de ne zaman yayınlanacak?

Özbekistan’da galası düzenlenen Mendirman Celaleddin dizisinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Özbekistan’da kısa süre içerisinde yayın hayatına başlaması beklenen dizinin Türkiye’de ise en kısa sürede başlaması bekleniyor. Kadrosu ve hikayesi ile merak edilen dizinin izleyicilerin ilgisini çekecek gibi duruyor.

Mendirman ne demektir? Anlamı ne?

Kırgızların destanı olan Mendirman Destanı, ihanet, çekememezlik ve mücadele gibi durumlar anlatılır. Destan halk refahı için çalışacak cesur bir yiğidin olması gerektiğini aktarır.



Son Güncelleme: 22.03.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
OyuncularDiziMendirman Celaleddin
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