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TRT 1 Mavera hangi gün başlayacak? Mavera dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi

Ekranlar yeni bir diziyle tanışıyor. Çok yakında TRT 1 ekranlarında Mavera adlı bir dizi başlıyor. İzleyicileri TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihini merak ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 09:49
TRT 1 Mavera hangi gün başlayacak? Mavera dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi
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Çok yakında ekranlara yeni bir dizi geliyor. Ekranlar yeni bir diziyle tanışıyor. Çok yakında TRT 1 ekranlarında Mavera adlı bir dizi başlıyor. İzleyicileri TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihini merak ediyor. TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi belli oldu.

ES Film tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Türk mutasavvıf Hoca Ahmed Yesevi’yi konu edinen Mavera dizisinin oyuncu kadrosunda Demircan Kaçel, Adrian Can, Handan Yıldırım, Alkan Kızılırmak, Hadal Köyel, Arben Akış, Musa Can Pekcan, Sedat Mert, Volkan Uygun, Mehmet Ali Aysin, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Duygu Şen, Mehmet Korhan Fırat, Recep Usta, Sinan Tuzcu, Ferit Kaya, Zara, Hasan Küçükçetin, Tansel Öngel, Korel Cezayirli ve Görkem Sevindik gibi önemli oyuncular bulunuyor.

Mavera dizisi ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında 12 Nisan Pazartesi günü saat 23:30’da ekranlara gelecek.




Son Güncelleme: 06.04.2021 09:49
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Anahtar Kelimeler:
MaveraTrt 1
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