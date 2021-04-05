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TRT 1 Mavera dizisinde kimler rol alıyor? TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu belli oldu!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi ‘Mavera’ Ramazan aydında seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Es Film’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Türk mutasavvıflarının en önemli isimi olan Ahmet Yesevi’nin hayatı konu alınıyor. TRT 1 Mavera dizisinde kimler rol alacak? İşte TRT 1 Mavera hakkında bilgiler

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:37
TRT 1 Mavera dizisinde kimler rol alıyor? TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu belli oldu!
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TRT 1 yeni dizilerine yeni birisine katarken Ramazan ayında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan ‘Mavera’ isimli dizi büyük heyecan yarattı. Türk mutasavvıfı denilince akla ilk gelen değerli Ahmet Yesevi’nin hayatının konu alınması herkesi şaşırttı. Es Film tarafından yapımcılığı üstlenen dizide birçok önemli kişiler dizide kendini gösterecek.

13 Nisan Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Mavera dizisinin oyuncu kadrosu!

  • Görkem Sevindik,
  • Korel Cezayirli,
  • Tansel Öngel,
  • Hasan Küçükçetin,
  • Zara,
  • Sinan Tuzcu,
  • Ferit Kaya,
  • Recep Usta,
  • Mehmet Korhan Fırat,
  • Duygu Şen,
  • Nur Berfin Çiroğlu,
  • Erdem Ergüney,
  • Mehmet Ali Aysin,
  • Volkan Uygun,
  • Sedat Mert,
  • Musa Can Pekcan,
  • Arben Akış,
  • Hadal Köyel,
  • Alkan Kızılırmak,
  •  Handan Yıldırım,
  • Adrian Can,
  •  Demircan Kaçel


Son Güncelleme: 05.04.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1MaveraDiziAhmet Yesevi13 Nisan
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