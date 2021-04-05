TRT 1 Mavera dizisinde kimler rol alıyor? TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu belli oldu!

yenilerine yeni birisine katarken Ramazan ayında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan ‘’ isimli dizi büyük heyecan yarattı. Türk mutasavvıfı denilince akla ilk gelen değerli’nin hayatının konu alınması herkesi şaşırttı. Es Film tarafından yapımcılığı üstlenen dizide birçok önemli kişiler dizide kendini gösterecek.

13 Nisan Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Mavera dizisinin oyuncu kadrosu!