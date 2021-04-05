TRT 1 Mavera dizisinde kimler rol alıyor? TRT 1 Mavera dizisi oyuncu kadrosu belli oldu!

13 Nisan Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
Mavera dizisinin oyuncu kadrosu!
- Görkem Sevindik,
- Korel Cezayirli,
- Tansel Öngel,
- Hasan Küçükçetin,
- Zara,
- Sinan Tuzcu,
- Ferit Kaya,
- Recep Usta,
- Mehmet Korhan Fırat,
- Duygu Şen,
- Nur Berfin Çiroğlu,
- Erdem Ergüney,
- Mehmet Ali Aysin,
- Volkan Uygun,
- Sedat Mert,
- Musa Can Pekcan,
- Arben Akış,
- Hadal Köyel,
- Alkan Kızılırmak,
- Handan Yıldırım,
- Adrian Can,
- Demircan Kaçel
Son Güncelleme: 05.04.2021 21:37