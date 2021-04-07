TRT 1 Mavera dizisi oyuncuları ve konusu

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan ve ilerleyen günlerde başlaması beklenen Mavera dizisi araştırılmaya başlandı. Dizi severler Mavera hakkında ki araştırmalarına konusu ve oyuncuları olarak ağırlık verirken aynı zamanda dizinin yayın tarihi de merak ediliyor.

Mavera: Hace Ahmet Yesevi dizisi oyuncuları

Mavera dizisi ile ilgili yapılan ilk açıklamalarda dizinin Türk Edebiyatı hatta edebiyat adına önemli çalışmalar yapan Ahmet Yesevi’nin hayatını işleyeceği aktarıldı.

TRT 1 ekranlarının diğer tarihi dizisi olan Payitaht Abdülhamit’te ekranlara gelen Yusuf Esenkal yeni dizi Mavera dizisinde görev alacak. Ekim ayında çekimlerine başlanacağı açıklanmış olan Mavera dizisinin koronavirüs nedeniyle çekimleri ertelenmiştir. Konya’da yapılan çekimler yeniden başlarken dizinin başrol oyuncusu Söz dizisinde dikkatleri üzerine çeken Görkem Sevindik olarak açıklandı. 6 bölüm olması planlanan Mavera dizisinin din alimi ve edebiyatçı olan Ahmet Yesevi’nin hayatı izleyici ile buluşturulacak. Anlatılacak süreç ise Ahmet Yesevi’nin Bağdat’a gelmesinden sonra Büyük Selçuklu’da başlayan hanedan kavgaları, Haşhaşilerin yükselişi ve toplumda ki bozulmalar anlatılacak denildi.

Görkem Sevindik’in Hoca Ahmet Yesevi rolüne hayat vereceği dizide aynı zamanda Yunus Emre dizisinde de görev alan Gökhan Atalay görev alacak. Ayrıca Necip Karakaya ve Korel Cezayirli’de görev alacak.