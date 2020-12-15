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TRT 1 Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek, ne zaman final yapacak?

Yayına girdiği ilk günden itibaren adından sıkça söz ettiren, reyting oranları bir hayli yüksek gelen Masumlar Apartmanı, tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi, salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Saat 20:00’da başlayan dizi, ilgiyle takip ediliyor. Peki, dizinin final tarihi belli mi, ne zaman bitecek?

15 Aralık 2020 Salı 19:55
TRT 1 Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek, ne zaman final yapacak?
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OGM Medya tarafından yapılan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali birlikte oturduğu dizi, TRT 1 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren dizi saat 20:00’da ekranlara geliyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın yer aldığı dizi, reyting oranlarında da üst sıralarda çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizinin final tarihi de merak ediliyor. Peki, dizinin final tarihi belli mi?

 

Dizinin final tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Ezgi Mola, yaptığı röportajda işlerin iyi gittiğini ve her şeyden memnun olduklarını açıkladı. Dizinin finaliyle ilgili de konuşan Mola, dizinin çok başarılı bir şekilde devam ettiğini ve Haziran ayına kadar ekranlara gelmeye devam edeceğini söyledi.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:55
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