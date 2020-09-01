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TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları

TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 16:47
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
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Masumlar Apartmanı dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlama olarak Ekim ayında TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Eylül ayında çekimleri başlayacak dizi OGM Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak ve yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı üstlenecek.

Masum Apartmanı dizi konusu nedir?

Safiye, Gülben ve Han hasta babalarıyla yaşamaktadır. Safiye ile Gülben takıntıları nedeniyle gerçek yaşamın içerisine atılamamış fakat Han kardeşlerinden çok farklıdır. Han, aileyi dünyaya bağlamaktadır ve aynı zamanda hasta babasıyla kız kardeşleri için çalışmak mecburiyetindedir. Han, ailesi için mücadele ederken aşk hayatını da daima geride bırakmıştır.

Han’ın beklenmedik anda karşısına çıkan İnci, Han’a aşkı tattırır ve Han İnci’ye aşık olacaktır. Han’ın aşık olması Derenoğlu ailesinin de sonu anlamına gelmektedir ve İnci’nin aile içerisine girmesiyle işler sarpa sarmaya başlar.

Masum Apartmanı oyuncu kadrosu

Safiye (Ezgi Mola)

Gülben (Merve Dizdar)

Han (Birkan Sokullu)

İnci (Farah Zeynep Abdullah)

Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu


Birkan Sokullu

Diziye Han karakteriyle dahil olan Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin sevilen başrol oyuncularından olan Sokullu, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü bitirmiştir.

Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Sokullu daha önce; Bir Aile Hikayesi, Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde rol almış ancak asıl ününü Hayat Şarkısı dizisiyle kazanmıştır.

Farah Zeynep Abdullah

Dizide İnci karakterine hayat verecek Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Öyle Bir Geçer Ki dizisiyle ün kazanan güzel oyuncu Kurt Seyit, Şura ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde başrol üstlenmiştir. YouTube fenomeni Reynmen ile aşk yaşadığı bilinen ünlü oyuncu şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde rol alacaktır.

Ezgi Mola

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ezgi Mola, Müjdat Gezen mezunudur. BKM Film’de deneyim kazanan Mola daha sonra pek çok ünlü yapımda rol almıştır. Organize İşler, Jet Sosyete, Celal ile Ceren gibi yapımlarda rol alan Mola Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girmiştir. Ünlü oyuncu şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat verecek.

Merve Dizdar

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat verecek Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde tiyatro eğitimleri alan Dizdar; Vatanım Sensin, Semaver Kumpanya, Mucize Doktor, Eltilerin Savaşı gibi yapımlarda rol almıştır. Rol aldığı bütün projelerde isminden söz ettirmeyi başaran Dizdar şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde rol almaktadır. Dizdar, Gürhan Altundaşar ile dünyaevine girmiştir.



Son Güncelleme: 01.09.2020 16:47
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
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