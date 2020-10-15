Trt 1 Masumlar Apartmanı dizisi yayından kaldırılacak mı? Sevilen dizi ile ilgili şok iddia

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülseren Budaycıoğlu hakkında gündeme gelen iddialar programı yayından kaldırma aşamasına getirdi. Salı akşamları reytinglerde zirve koltuğuna oturmayı başaran dizi kısa süre kısa süre içerisinde milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Masumlar Apartmanı ekranlara veda mı edecek?

Budaycı oğlu hakkında ortaya çıkan iddialar sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler programın kaldırılmaması üzerine için harekete geçti. Gerçek hayatında birçok konuda tanışarak problemlerini Budaycıoğlu ile konuşarak giderdiğini belirten Ilıcalı, dizi sektöründeki diğer yapımcıların Budaycıoğlu’nun üzerine oynadığını ifade etti.

Ilıcalı hem Budaycıoğlu’na yayına devam etmesi için ikna etmek isterken öte yandan da asılsız iddiaların çekilmesi için çabaladığını dile getirdi.