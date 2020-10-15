Trt 1 Masumlar Apartmanı dizisi yayından kaldırılacak mı? Sevilen dizi ile ilgili şok iddia

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülseren Budaycıoğlu hakkında gündeme gelen iddialar programı yayından kaldırma aşamasına getirdi. Salı akşamları reytinglerde zirve koltuğuna oturmayı başaran dizi kısa süre kısa süre içerisinde milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
Masumlar Apartmanı ekranlara veda mı edecek?
Ilıcalı hem Budaycıoğlu’na yayına devam etmesi için ikna etmek isterken öte yandan da asılsız iddiaların çekilmesi için çabaladığını dile getirdi.
Son Güncelleme: 15.10.2020 19:05