İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?

TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak? TRT 1 başlayacak olan Masumlar Apartmanı'nın konusu, Dizinin neler planladığı, oyuncuların kim oldukları ve daha önce hangi projelerde bulundukları izleyiciler tarafından araştırılmakta.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:46
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Masumlar Apartmanı adlı TRT’nin yeni dönem dizisinin çekim hazırlıkları tamamlandı ve çekime başlandı. Kadrosunda bir çok ünlü oyuncuyu bulunduran dizi TRT’nin sansasyonel bir yapımı olmayı planlıyor. Çekimleri yeni başlayan dizinin ekranlara ne zaman geleceği henüz belli değil. Yayınlanan fragmanının ardından net bir tarih verilmesi bekleniyor. Camdaki Kız adlı roman okuyucunun çok hoşuna gitmiş daha sonrasında yapımcılar romanı uyarlanıp Doğduğun Ev Kaderin’ dir adlı diziyi izleyici ile buluşturmuştu. Şimdi ise Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’ nun bir başka romanı , Madalyonun İçi romanıyla yola çıkıp Masumlar Apartmanı’ da izleyicinin beğenisine sunulmak amacıyla uyarlandı.

Masumlar Apartmanı ne hakkında:

Han, Gülben ve Safiye üç kardeştir ve hasta babaları ile beraber yaşamaktadır. Gülben ve Safiye, Han’a oranla daha anti sosyaldir. Gülben ve Safiye takıntılıdır ve bu yüzden hiçbir zaman dış dünya ile irtibata geçmezler bu yüzden dışarıdaki hayat hakkında pek bilgileri yoktur ama kız kardeşlerinin aksine Han’ın öyle bir derdi yoktur. Bu nedenle aile üyeleri ile dış dünyanın arasındaki tek köprü Han’dır. Bu durum Han’ın sırtına çok ağır bir yük haline gelmiş, Han hasta babasının ve asosyal kardeşlerinin gereksinimlerini karşılamak için çalışmak zorunda kalmıştır. Han bu zorlu hayatın dengesini düzende tutarken aniden dengesi bozulacaktır. İnci ile karşılaşan Han’ın varlığını bile unuttuğu duyguları geri döner ve aşık olur. Bu aşk Derenoğlu ailesinin kabusu olacaktır. İnci’nin de daireye gelmesiyle çoğu şey iyice sarpa saracaktır.

Masumlar Apartmanı rol alan isimler:

Birkan Sokullu: Han Derenoğlu

Eski bir basketbolcu olan oyuncu Birkan Sokullu 6 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kendisi 80 kilodur ve 1.87 boyundadır. Hayat Şarkısı adlı dizide yıldızı parlayan oyuncu Ya İstiklal Ya Ölüm ve Bir Aile Hikayesi ile ismini daha fazla duyurmuştur. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu Sokullu ilk evliliği güzel oyuncu Aslı Enver iledir ancak ikili arasında yaşananlar sonra ayrılmışlardır. Kendisi şuan Berrak Tüzünataç ile birliktedir.

Ezgi Mola: Safiye

Çok sevilen oyuncu Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Kendisi 58 kilodur ve 1.63 boyundadır. BKM Film de deneyim kazanmış ve bu deneyimlemesi çok hoşuna gitmiştir. Jet Sosyete dizisinde yer alınan oyuncu Organize İşler serisinde bolca hayran tarafından beğenilmiş ve oyuncunun Celal ile Ceren filminde aldığı rol çok beğenilmiştir. Kendisi Müjdat Gezen mezunudur. Şuanda oyuncu Mustafa Aksakallı ile evli.

Merve Dizdar: Gülben

Merve Dizdar 25 Haziran 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Oyuncu 54 kilodur ve 1.67 boyundadır. Oyuncu Dizdar Kertenkele ve Vatanım sensin dizilerinde bulunduğu performans izleyiciler tarafından beğenilmiştir. Eltilerin Savaşı adlı yapımda da yer alan oyuncu iyice ünlenmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde tiyatro dalında eğitim alan güzel oyuncu bir çok ilde de gösterilere çıkmıştır. Merve Dizdar şuan Gürhan Altundaşar’la evlidir.

Farah Zeynep Abdullah: İnci

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi 56 kilodur ve 1.60 boyundadır. Kendisi İngiltere’de oyunculuk eğitimi almış ve  Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin karakteri ile tanınmıştır. Güzel oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde başrol olarak yer almış en son Gülizar adlı dizide ve Bizim İçin Şampiyon filminde yer almıştır. Ünlü Oyuncu şuan  Youtube fenomeni ve şarkıcı Reynman ile ilişkisi vardır.

Uğur Uzunel:

1 Ocak 1988 yılında İzmir’de gözlerini açmıştır. Oyuncu 1.80 boyunda ve 74 kilo ağırlığındadır. Oyuncu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde aktörlük eğitimi almıştır. İlişki hayatı ise bilinmiyor.

Esra Ruşen:


1983 yılında Kars’ta dünyaya gelmiştir. 1.68 boyunda ve 58 kilodur. İsmini duyuramayan Esra Ruşen Arka Sokaklar dizisi ile kariyerinin ilk adımını atmış ve Kurtlar Vadisi Pusu, Vatanım sensin gibi dizilerle kariyerine devam etmiştir. Bilinen bir ilişkisi yoktur.

Serkan Altunorak:

1976 yılında Ankara’da gözlerini açmıştır. Serkan Altunorak 74 kilodur ve 1. 82 boyundadır. Evli ve Öfkeli adlı dizide oynadığı Tarık karakteri ile ünlenmiştir. Oyuncu Cebimde ki Yabancı ve Yedi Yüz isimli intenet platformu dizisinde rol almıştır. Hacettepe Üniversitesinde ve daha sonrasında Amerika’da aktörlük eğitimi almıştır.

Mert Asutay:Haluk

Ezgi Asaroğlu:

Güzel oyuncu 18 Haziran 1987 İstanbul’da gözlerini açmıştır. Ezgi Asaroğlu 165 cm boyundadır ve 55 kilodur. Oyunculuk kariyerinin dışında güzel oyuncu modellikte yapmaktadır. Kendisi İstabul Üniversitesinde Antropoli bölümünden mezun olmuş oyunculuk eğitimlerini ise ayrıyeten almıştır. Asaroğlu’nun oyunculuk performansı Hatırla Sevgili ve Menekşe ile Halil adlı dizilerde beğenilmiş. Cansel Elçin ve Ushan Çakır ile ilişkisi olmuştur.

Enes Demirkapı:Emre

1997’de İstanbul’da gözlerini açmıştır. 74 kilodur ve 1.82 boyundadır. Mega Star Tarkan’ın kliplerinde oynayan genç oyuncu Gülperi dizisindeki karakteri Gökhan ile ünlenmiştir.

Açelya Devrim Yılhan

2 Eylül 1985’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. Açelya Devrim Yılhan 1.67 boyundadır ve 56 kilodur. Şevkat Yerimdar adlı dizide fırtınalar estiren oyuncu Leyla İle Mecnun adlı dizide ismini duyurmuştur. Kendisi Bilkent Üniversitesi Tiyatrodan mezun olmuş ve henüz öğrenciyken Unutma Beni ve Deniz Yıldızı gibi yapımlarda oynamıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 22:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı KonusuMasumlar Apartmanı DizisiMasumlar Apartmanı Oyuncu KadrosuTrt1 Dizileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Meryem Uzerli'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur Azer ayrılıyor mu? Cihangir Ceyhan diziden neden ayrılıyor?
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Çukur'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?

Popüler Haberler

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 29 Ağustos 2020 Cumartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, kutlama sözleri - Atatürk ve Bayraklı 30 Ağustos whatsapp ve twitter mesajları 2020
2020 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2020
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır?
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
2020 Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
Baltazar formülüne göre engelli raporu hesaplaması - Balthazard engellilik hesaplama detayları
Ziraat, Vakıf ve Halkbank 0,64 faizli 15 yıl vadeli koronavirüs konut kredisi
Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 1010 1. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tekin öldü mü? EDHO Tekin'e ne oldu, diziden ayrıldı mı?
PUBG engellendiğimi nasıl anlarım?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sgk borçlanma çeşitleri
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
Günlük burç yorumları 30 Ağustos 2020 Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.