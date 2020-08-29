TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı adlı TRT’nin yeni dönem dizisinin çekim hazırlıkları tamamlandı ve çekime başlandı. Kadrosunda bir çok ünlü oyuncuyu bulunduran dizi TRT’nin sansasyonel bir yapımı olmayı planlıyor. Çekimleri yeni başlayan dizinin ekranlara ne zaman geleceği henüz belli değil. Yayınlanan fragmanının ardından net bir tarih verilmesi bekleniyor. Camdaki Kız adlı roman okuyucunun çok hoşuna gitmiş daha sonrasında yapımcılar romanı uyarlanıp Doğduğun Ev Kaderin’ dir adlı diziyi izleyici ile buluşturmuştu. Şimdi ise Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’ nun bir başka romanı , Madalyonun İçi romanıyla yola çıkıp Masumlar Apartmanı’ da izleyicinin beğenisine sunulmak amacıyla uyarlandı.

Masumlar Apartmanı ne hakkında:

Han, Gülben ve Safiye üç kardeştir ve hasta babaları ile beraber yaşamaktadır. Gülben ve Safiye, Han’a oranla daha anti sosyaldir. Gülben ve Safiye takıntılıdır ve bu yüzden hiçbir zaman dış dünya ile irtibata geçmezler bu yüzden dışarıdaki hayat hakkında pek bilgileri yoktur ama kız kardeşlerinin aksine Han’ın öyle bir derdi yoktur. Bu nedenle aile üyeleri ile dış dünyanın arasındaki tek köprü Han’dır. Bu durum Han’ın sırtına çok ağır bir yük haline gelmiş, Han hasta babasının ve asosyal kardeşlerinin gereksinimlerini karşılamak için çalışmak zorunda kalmıştır. Han bu zorlu hayatın dengesini düzende tutarken aniden dengesi bozulacaktır. İnci ile karşılaşan Han’ın varlığını bile unuttuğu duyguları geri döner ve aşık olur. Bu aşk Derenoğlu ailesinin kabusu olacaktır. İnci’nin de daireye gelmesiyle çoğu şey iyice sarpa saracaktır.

Masumlar Apartmanı rol alan isimler:

Birkan Sokullu: Han Derenoğlu

Eski bir basketbolcu olan oyuncu Birkan Sokullu 6 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kendisi 80 kilodur ve 1.87 boyundadır. Hayat Şarkısı adlı dizide yıldızı parlayan oyuncu Ya İstiklal Ya Ölüm ve Bir Aile Hikayesi ile ismini daha fazla duyurmuştur. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümü mezunu Sokullu ilk evliliği güzel oyuncu Aslı Enver iledir ancak ikili arasında yaşananlar sonra ayrılmışlardır. Kendisi şuan Berrak Tüzünataç ile birliktedir.

Ezgi Mola: Safiye

Çok sevilen oyuncu Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Kendisi 58 kilodur ve 1.63 boyundadır. BKM Film de deneyim kazanmış ve bu deneyimlemesi çok hoşuna gitmiştir. Jet Sosyete dizisinde yer alınan oyuncu Organize İşler serisinde bolca hayran tarafından beğenilmiş ve oyuncunun Celal ile Ceren filminde aldığı rol çok beğenilmiştir. Kendisi Müjdat Gezen mezunudur. Şuanda oyuncu Mustafa Aksakallı ile evli.

Merve Dizdar: Gülben

Merve Dizdar 25 Haziran 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Oyuncu 54 kilodur ve 1.67 boyundadır. Oyuncu Dizdar Kertenkele ve Vatanım sensin dizilerinde bulunduğu performans izleyiciler tarafından beğenilmiştir. Eltilerin Savaşı adlı yapımda da yer alan oyuncu iyice ünlenmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde tiyatro dalında eğitim alan güzel oyuncu bir çok ilde de gösterilere çıkmıştır. Merve Dizdar şuan Gürhan Altundaşar’la evlidir.

Farah Zeynep Abdullah: İnci

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi 56 kilodur ve 1.60 boyundadır. Kendisi İngiltere’de oyunculuk eğitimi almış ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin karakteri ile tanınmıştır. Güzel oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde başrol olarak yer almış en son Gülizar adlı dizide ve Bizim İçin Şampiyon filminde yer almıştır. Ünlü Oyuncu şuan Youtube fenomeni ve şarkıcı Reynman ile ilişkisi vardır.

Uğur Uzunel:

1 Ocak 1988 yılında İzmir’de gözlerini açmıştır. Oyuncu 1.80 boyunda ve 74 kilo ağırlığındadır. Oyuncu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde aktörlük eğitimi almıştır. İlişki hayatı ise bilinmiyor.

Esra Ruşen:

Serkan Altunorak:

1983 yılında Kars’ta dünyaya gelmiştir. 1.68 boyunda ve 58 kilodur. İsmini duyuramayan Esra Ruşen Arka Sokaklar dizisi ile kariyerinin ilk adımını atmış ve Kurtlar Vadisi Pusu, Vatanım sensin gibi dizilerle kariyerine devam etmiştir. Bilinen bir ilişkisi yoktur.

1976 yılında Ankara’da gözlerini açmıştır. Serkan Altunorak 74 kilodur ve 1. 82 boyundadır. Evli ve Öfkeli adlı dizide oynadığı Tarık karakteri ile ünlenmiştir. Oyuncu Cebimde ki Yabancı ve Yedi Yüz isimli intenet platformu dizisinde rol almıştır. Hacettepe Üniversitesinde ve daha sonrasında Amerika’da aktörlük eğitimi almıştır.

Mert Asutay:Haluk

Ezgi Asaroğlu:

Güzel oyuncu 18 Haziran 1987 İstanbul’da gözlerini açmıştır. Ezgi Asaroğlu 165 cm boyundadır ve 55 kilodur. Oyunculuk kariyerinin dışında güzel oyuncu modellikte yapmaktadır. Kendisi İstabul Üniversitesinde Antropoli bölümünden mezun olmuş oyunculuk eğitimlerini ise ayrıyeten almıştır. Asaroğlu’nun oyunculuk performansı Hatırla Sevgili ve Menekşe ile Halil adlı dizilerde beğenilmiş. Cansel Elçin ve Ushan Çakır ile ilişkisi olmuştur.

Enes Demirkapı:Emre

1997’de İstanbul’da gözlerini açmıştır. 74 kilodur ve 1.82 boyundadır. Mega Star Tarkan’ın kliplerinde oynayan genç oyuncu Gülperi dizisindeki karakteri Gökhan ile ünlenmiştir.

Açelya Devrim Yılhan

2 Eylül 1985’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. Açelya Devrim Yılhan 1.67 boyundadır ve 56 kilodur. Şevkat Yerimdar adlı dizide fırtınalar estiren oyuncu Leyla İle Mecnun adlı dizide ismini duyurmuştur. Kendisi Bilkent Üniversitesi Tiyatrodan mezun olmuş ve henüz öğrenciyken Unutma Beni ve Deniz Yıldızı gibi yapımlarda oynamıştır.