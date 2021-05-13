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TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finali kim kazandı, birinci kim oldu?

Ramazan ayına özel yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması TRT 1 ekranlarında seyirciler ile buluşuyor. Her yıl düzenlenen bu yarışmada 2021 yılının birincisi de belli oldu. Herkes tarafından sevilen yarışma bu yılda yoğun ilgi gördü. İşte Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2021 birincisi ve detayları haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:28
TRT 1 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması finali kim kazandı, birinci kim oldu?
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2017 yılından beri her ramazan ayında seyircilere Kur’an-ı Kerim dinletisi sunan bu yarışma bu yılsa herkes tarafından beğenildi. Birbirinden güzel sesli katılımcıları Kur’an ziyafeti sundu. Ramazan ayının son günü ile programın son günü olması herkes tarafından birinci merak edildi. Yarışmanın finaline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımı ile konuşma yaptı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu

TRT 1 ekranlarında seyirciler ile buluşan yarışmada Arefe günü ile final bölümü yayınlandı. Sona gelene kadar ki aşamalar da büyük başarı elde eden ve puanları toplayan yarışmacılar vardı. Final heyecanı yaşanan programda birinci belli oldu. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması birincisi Şura suresi tilavetiyle Muhammed İsmail Demirel oldu.

Final de birincinin belirlenmesi ile ikinci Serkan Yıldız ve üçüncü Mesut Topçuoğlu ödüller kazandı. Yarışmanın final heyecanına konuk olan Erdoğan ödülleri yarışmacılara taktim eden isim oldu.

5.si düzenlenen bu yarışmada final heyecanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de programa katılarak heyecanlara ortak oldu.

İlk başladığı günden finale kadar 115 yarışmacı katılımı olması halinde finale 6 yarışmacı kaldı. Toplamda alınan puanlar ile hesaplanan bu finalistler gibi katılan yarışmacılar güzel sesleri ile Kur’an-ı Kerim seslendirerek izleyicilere ramazan ayı boyunca keyifli anlar yaşandı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:28
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Anahtar Kelimeler:
Kuranı KerimBirinceTarışma
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