TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi ne zaman başlayacak?

Yapımı Erol Avcı’nın sahibi olduğu TMC Filme ait olan Kıbrıs Ada Kışı dizisinin yayınlanacağı kanal TRT1 oldu. Dizi planlara göre 26 bölümden oluşacak ve her bölüm 60 dakika sürecek.

Hakan İnan dizinin yönetmenliğini üstlenirken, Emre Özdür ile Başar Başaran ise senaristliği üstlenecek. Kıbrıs Ada Kışı, 1963 yılı ve 1974 yılları arasındaki uzun zaman dilimini anlatacak. Dizi yaz, kış ve bahar olarak üç mevsimde çekimleri gerçekleştirecek.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve Gülper Özdemir’in bulunduğu dizi çok yakında TRT1 ekranlarında olacak. Dizi de yer alan diğer başarılı oyuncular ise, Tayanç Ayaydın, İbrahim Yıldız, Miray Akay, Devrim Saltoğlu.

Ahmet Kural ve Pelin Karahan bir karı kocayı canlandırırken, Serkan Çayoğlu ve Gülper Özdemir partner olacak. Dizinin önemli karakterleri arasında bulunan Rauf Denktaş’ı ise Devrim Saltoğlu oynayacak.

Okumaları başlayan dizinin çekimleri de 1 Ocak itibari ile başlayacak. TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanması beklenen dizinin makyaj ve kostüm provaları başladı.