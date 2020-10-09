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TRT 1 Kalk Gidelim adlı dizisi final yapıyor!

TRT 1 Ekranlarında döneme 3' üncü sezonu ile başlayan Kalk Gidelim dizisi final kararı aldığını duyurdu. Dizinin sevenleri ise bir anda gelen final kararı ile sarsıldı. Kalk Gidelim adlı yapımın neden finale gittiği ve tekrar gelme ihtimalinin olup olmadığı ise merak konusu oldu.

09 Ekim 2020 Cuma 22:24
TRT 1 Kalk Gidelim adlı dizisi final yapıyor!
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Başrollerini Beyazıt Gülercan, Can Kıran, Ayça Varlıer ve Yıldız Kültür’ ün oluşturduğu Kalk Gidelim adlı sevilen dizi finale gideceğini tüm izleyicilerine duyurdu. Dizi yayına başladığı ilk bölümünden beri belirli bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye başarmıştır.

Yayın zamanlamasında yapılan değişiklik ve izlenme oranlarının düşüşünün final kararını tetiklediği düşünülmekte. 3 sezonluk bir süreç içerisinde Cumartesi günleri ekranlara gelen dizinin yayınlanma tarihinin Perşembe gününe alınması ile izleyiciler tereddütte bırakılmıştır. Kalk Gidelim adlı dizi TRT 1 ekranlarının çokça takip edilen dizilerinden biriydi, dizinin izleyicisinin azalmasının nedeni ile dizi ile beraber yayınlanan yeni dizilerin daha çok ilgi çekmesinden dolayı olduğu düşünüyor. Alınan az izleyici sayısı ise dizinin izlenme oranlarını çokça alçalttı ve bu nedenle dizinin final yapacağı bildirildi. Dizinin final yapacağı bölüm ise 125' inci bölüm olarak belirlendi.


 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.10.2020 22:24
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Kalk Gidelim OyuncularıKalk Gidelim Final Tarihi
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