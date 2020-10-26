TRT 1 Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?

TRT 1, sağlık konulu yeni bir programı yayın akışı içerisine aldı. İzleyicilerin sağlığa olan bakış açısını baştan aşağı değiştirecek Hayatın Ritmi programında sağlıkla ilgili anlamakta zorlanılan tahlil sonuçları ve daha fazlası uygulamalı resimlerle izleyicilere aktarılacak. Programın sunuculuğunu üstlenen kişi ise Doç. Dr. Halit Yerebakan olacak.

Doç. Dr. Halit Yerebakan kimdir?

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Yerebakan, İstanbul Bilim Üniversitesi mezunudur. 1982 yılında dünyaya gelen Yerebakan, Türkiye’de 3 yıllık ilkokul eğitimi sonrasında ABD’ye giderek ilk ve ortaokulu burada tamamlamıştır. Lise öğrenimini İstanbul Kasımoğlu Koleji’nde tamamlayan Yerebakan, 2000 yılında lisans öğrenimine başladı.

Zorunlu hizmetini Erzincan’da yapan Yerebakan, tıpta uzmanlık sınavını kazanmış ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kalp ve Damar cerrahisi dalında ihtisas yapmıştır.

2003 yılında New York Presbyterian hastanesinde Prof. Dr. Mehmet Öz’ün yanına araştırma asistanı olarak kabul edilen Yerebakan, 3 ay Öz’ün yanında çalıştı.