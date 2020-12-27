TRT 1 Gönül Dağı Ramazan ile Asuman evlenecek mi? Mutlu sona ulaşabilecekler mi?

Gönül Dağı dizisi Ramazan ile Asuman evlenecek mi?

Son haftalarda Gönül Dağı dizisinin en popüler iki ismi çok yakınlaştı. Belediye başkanının kızı Asuman ilk başta Ramazan’a fazla yüz vermese de aşkına kayıtsız kalmaktan vazgeçti. Öte yandan Ramazan, samimi ortamında amcasının oğulları ve Asuman’ı da dahil etmek üzere hayalini gerçekleştirmiştir. Asuman Kırşehir’de düzenlenen bir türkü yarışmasına katılır, katıldığı yarışmada her ne kadar güzel söylemiş olsa da kazanamaz. Yarışmayı kazanamayan Asuman, zor şartlar altında kendisine destek olan Ramazan’ı kazanır. Bu olay sonrasında insanlar Ramazan ile Asuman'ın evlenip evlenmeyeceğini merak etmeye başladı.

Gönül Dağı Ramazan ile Asuman’ın hayatı nasıl ilerleyecek?

Asuman, belediye başkanının güzel ve gururlu kızıdır. Ramazan fakir ama gururlu bir gençtir. Ancak Ramazan'ın samimi tavrı ve Asuman'a olan sonsuz sevgisi onu daha da yakınlaştırdı. Asuman ve Ramazan flört ediyor ama önlerinde pek çok engel bulunmaktadır. Artık Ramazan kaçınılmaz olarak iyi bir iş bulmak zorundadır. Öte yandan Asuman, kendisini, babasının baskıcı tavrından bıkan Ramazan gibi şefkatli bir insana hapsolmuş buldu. Önümüzdeki birkaç bölümde Gönül Dağı dizisinde hem Dilek hem de Asuman bu sevgi dolu ortama katılırken, Ramazan ve amcasının oğulları daha çok birbirlerine destek verecek.

Ramazan ile Asuman’ın hikayesinin sonu nasıl bitecek?

Herkesin en çok merak ettiği sorulardan biri de herkesin sevdiği Asuman karakteriyle dizinin bir başka sevilen yüzü Ramazan’ın Gönül Dağı dizisinde bir araya gelip gelmeyeceği. Öncelikle TRT1 gerçekten Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri çekti. Herkesin en büyük dileği, dizide böyle bir kalbe dokunan karakterlerin de çok mutlu olmasıdır. Bu nedenle Ramazan ve Asuman dizinin önümüzdeki birkaç haftasında evlenecek. Ancak bu evlilik kolay bir şekilde olmayacak. Hem Asuman hem de Ramazan çok zor bir şekilde evlenecek.

Gönül Dağı dizisinde Ramazan ile Asuman gerçekte sevgili mi?

Gönül Dağı dizisi izleyicileri Ramazan ile Asuman'ı bir araya getirdi, böylece gerçek hayatta bazı kişiler Ramazan ve Asuman'a evlenip evlenmeyeceklerini bile sordu. Gönül Dağı dizisinin gerçekten çok güzel olduğunu ve insanları cezbetmektedir. Asuman ve Ramazan karakterleri de seyircinin en sevdiği iki karakter. Ama adından da anlaşılacağı gibi bu bir dizi ve karakterler onlar için yazılmış sahneleri oynuyorlar. Gerçek hayatta Ramazan ve Asuman sevgili değildir. Ancak dizinin ilerleyen bölümünde Asuman ile Ramazan'ın flört ettiğini, birlikte güzel vakit geçirdiğini göreceğiz ve ilerleyen zamanlarda ise evleneceklerdir. Ancak bu, Asuman ile Ramazan'ın sevgili oldukları ve gerçek hayatta evlenecekleri anlamına gelmez.