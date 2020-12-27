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TRT 1 Gönül Dağı ikinci sezonuyla devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarında Ekim ayından itibaren yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi gün geçtikçe daha büyük başarılar elde ediyor. Kısa süre içinde reytinglerde ilk sıraya tırmanan Gönül Dağı'nın ikinci sezonuyla da yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilenler arasında yer alıyor...

27 Aralık 2020 Pazar 13:24
TRT 1 Gönül Dağı ikinci sezonuyla devam edecek mi?
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TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Etkileyici konusu ve başarılı oyunculukları ile yayınlanmaya başladığı zamandan bu zamana kadar pek çok izleyicinin beğenisini elde eden Gönül Dağı dizisinin 2. Sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

 

Gönül Dağı dizisi 2. sezon yayınlanacak mı?

İlk bölümü ile 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi kısa sürede milyonlarca izleyiciyi kazanmayı başardı. İlk bölümünden beri reyting sıralamasında üst kısımlarda yer almayı başaran Gönül Dağı’nda baş rol oyuncuları Berk Atan ile Gülsüm Ali’nin performansları da takdirle karşılandı. İlk sezonu ile bu kadar başarılı olan dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı.

İlk sezonuyla oldukça başarılı bir grafik çizen Gönül Dağı dizisinin ikinci sezonuyla da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edeceği aktarılanlar arasında yer alıyor.

 

Gönül Dağı dizisi kaç sezon yayınlanacak?

Her cumartesi günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin tek sezon ile kalmayacağı tahmin edilenler arasında yer alıyor. Sevilen dizinin güçlü senaryosunun en azından 4 sezon boyunca yayınlanabilecek imkanı sağladığı ifade ediliyor. Buna bağlı olarak dizinin reytinglerinin iyi devam etmesi halinde TRT 1 ekranlarında en az 4 sezon yayınlanabilecek.

Gönül Dağı dizisi reyting skorları

Kısa sürede reyting sıralamasında üst kısımlara çıkmayı başaran Gönül Dağı dizisinin cumartesi günlerinde en çok izlenen yapımlar arasında yer aldığı görülmektedir. Önceki bölümleri ile yavaş yavaş zirveye tırmanışını devam ettiren dizi son olarak yayınlandığı bölüm ile reytinglerde birinci sıraya oturmuştur. Bundan sonraki haftalarda da dizinin yeni bölümlerinin ilk üçten aşağı düşmeyeceği tahmin edilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 13:24
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül Dağı
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