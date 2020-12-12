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TRT 1 Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen TRT 1 Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 12.12.2020 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 19:51
TRT 1 Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
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Gönül Dağı Dizisi 5 Aralık Reyting Sonuçları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümü gerçekleşti. Gönül  Dağı dizisinin ilk bölümünde, toplam 3,39 puanla En İyi 100 dizi arasında 8. sırada yer aldı. Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka gibi dizilerin gerisinde kalmış olan Gönül Dağı dizisi Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizileri geçmeyi başarmış durumda. Gönül Dağı dizisi olması gerektiğine göre ilk bölümden aldığı 3.39 reyting ile çok güzel bir başlangıç ​​yaptı.  

Gönül Dağı Dizisi Reyting Sonuçları

5 Aralık Cumartesi yayınlanan 7.bölümüyle izleyici kitlesini arttırmaya devam eden Gönül Dağı dizisi hem total hem de AB reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

5 Aralık Cumartesi Total Reyting Sonuçları

1             GONUL DAGI    TRT 1

2             KUZEY YILDIZI ILK ASK   SHOW TV

3             GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU         FOX

4             SHOW ANA HABER         SHOW TV

5             KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET)    SHOW TV

6             IBO SHOW          STAR TV

7             GONUL DAGI (OZET)     TRT 1

8             MASTERCHEF TURKIYE  TV8

9             SEN CAL KAPIMI              FOX

10           HABER ONU       SHOW TV

 

5 Aralık Cumartesi AB Reyting Sonuçları

1             GONUL DAGI    TRT 1

2             GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU         FOX

3             IBO SHOW          STAR TV

4             SEN CAL KAPIMI              FOX

5             MASTERCHEF TURKIYE  TV8

6             GONUL DAGI (OZET)     TRT 1

7             SHOW ANA HABER         SHOW TV

8             KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)       ATV

9             KANAL D ANA HABER    KANAL D

 

10           IBO SHOW OZET              STAR TV

 

Gönül Dağı Dizisi İzlenme Oranları

İlk bölümün ardından pek çok izleyici tarafından beğeniyle karşılanan "Gönül Dağı" dizisinin yeni bölümlerinin reytingleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi güzel bir Anadolu hikayesini ve eşsiz bir aşk hikayesini anlatıyor. Taner'in rolüne hayat veren Berk Atan çok başarılı olmuş ve dizide Dilek'te Taner'in çocukluk aşkını canlandıran Gülsüm Ali İlhan, yeteneğini ve başarılı performansını izleyiciye aktarmayı başardı. Gönül Dağı dizisi ilk bölümden başarılı bir grafik yakaladı.

Gönül Dağı Dizisi Ailecek İzlenecek Bir Dizi

Gönül Dağı dizisi sıralamasının neden önemli olduğunu farklı bir açıdan sizlere anlatmak isteriz. Son yıllarda aile olarak izlenebilen diziler çıkmaz sokak haline geldi. Hangi diziyi açarsak açalım, şiddet içerikli ya da yetişkin içerikli birçok sahneye denk geliyor ve çocuklarımızla rahatça izleyemiyoruz. Bu nedenle Gönül Dağı dizisinin bu boşluğu dolduracak iyi bir aile izle dizisi olmasını diliyoruz. Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Masum Apartmanları, izleyicide de büyük başarılar elde ederek, yüksek reytinglerle haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

 

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 19:51
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Gönül Dağı
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