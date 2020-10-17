TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mavere'nın oyuncu kadrosu belli oldu

TRT ekranlarında yayınlanacak olan ve Ahmed Yesevi’nin hayatının anlatılacağı dizinin adı belli oldu. Es Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin adı Mavera olacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin çekimlerine ise Ağustos ayında başlanmış ancak dizi setinde 5 kişi de korona virüs bulgusuna rastlanmasının ardından çekimler durdurulmuştu.

6 bölümlüm mini dizi şeklinde hazırlanan dizinin başrolünde Görkem Sevindik yer alırken dizide dini çalışmaları ve Türk diline verdiği önemle bilinen Ahmed Yesevi’nin hayatından kesitlere yer verilecek.

Ahmed Yesevi kimdir?

Mavera dizisi oyuncuları

Görkem Sevindik

Din alimi Ahmed Yesevi Kazakistan’da dünyaya gelmiş ve Türkistan Türklerinin İslam’a geçmesinde büyük katkıları olmuştur. Yesevi Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmesine rağmen eserlerinde Türkçe’yi ağırlıklı olarak kullanmıştır. Yesevi’nin en önemli eseri ise Divan-ı Hikmettir.

Dizide Ahmed Yesevi’ye oyuncu Görkem Sevindik hayat verecek. Sevindik son olarak Ramo adlı dizide yer almıştı. 34 yaşındaki oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Oyunculuk eğitimi almış ve ilk olarak Kurtlar Vadisi Pusu adlı diziyle kamera karşısına çıkmıştır. Oyuncu 186 cm boyunda ve 75 kilodur.

Hikmet Korkmaz

Genç oyuncu Hikmet Korkmaz daha önce herhangi bir yapımda yer almamış ve ilk oyunculuk deneyimini Mavera adlı diziyle yapacaktır.