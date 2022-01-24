TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Evlilik Sözleşmesi

Merakla beklenen dizinin senaryosunu üstelen Özen Yula, Elimi Bırakma ve Benim Adım Melek dizilerini de kalem almıştır. TRT 1 izleyicilerin yaz dizisi olarak beklediği proje herkes tarafın yoğun ilgi görmeye başladı. Günümüzde Çarşamba günleri seyirciyle buluşan Benim Adım Melek dizisin yerine başlayacağı tahminler doğrultusunda. Henüz belli olmayan oyuncu kadrosu için çalışmalar devam etmekte.

Evlilik Sözleşmesi dizisinin konusu

Evlilik Sözleşmesi’nin yayınlanma tarihi

Merakla beklenen dizi tahminler doğrultusunda günümüz evlilikleri ele alarak yaşanan serüveni anlatacak. Adından da belli olduğu gibi aile içerisinde yaşanan olayları konu alacak. Senaryosunu Özen Yulo’nın yazacağı dizinin yönetmen koltuğunda da Cam Akyoldaş oturuyor. Seyirciler tarafından merakla beklenen Evlilik Sözleşmesi dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Oyuncu kadrosu henüz belli olmayan dizi için gerekli çalışmalar seyrine devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşması beklenen Evlilik Sözleşmesi dizisinin henüz yayın tarihi belirlenmedi. Yaz dizisi olarak beklenen projenin fragmanın yayınlanması ile tarihlerde netlik olacağı düşünülüyor. Oyuncu kadrosunun daha hazır olmadığı bilinirken çalışmalar devam ediyor. sabırsızlıkla beklenen dizi hakkında gelişmelerden siz değerli okurlarımızı haberdar edeceğiz.