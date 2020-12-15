TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 12. Bölümünde neler olduğu merak konusu. Kaçıranlar için 12. Bölümde neler oldu? 13 Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi günleri 20:00 saatinde TRT 1 ekranlarında izleyicilerini ekran başına toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Dizi de Sencer ve Arslantaş’ın sonlarının ne olacağı merak konusu, Arslantaş’ın anne ve kardeşine olan zaafı annesine kavuşabilecek mi? Sorularını da beraberinde getirdi. Arslantaş’ın anne ve kardeşine olan zaafını bilen Batıniler nasıl bir oyuna sürükleyecekler Arslantaş’ı.

Terken, Sencer’in vurulduğunu öğrenir. Nizamülmülk’ün gücünü yok etmek suretiyle’ın gözünden düşürmek için planlar yapmaya başlar.

Elçin ve Melikşah’ın yakınlaşmasını fark eden Terken kıskanır. Elçin kendisine atılan tokadın intikamını alacaktır. Seferiye’nin hastalanmış olmasında Terken’in parmağı olduğunu fark etti. Peki bunu ispatlayabilecek mi? Terken bunlara engel olabilecek mi?

Bunların olduğu sıra Melikşah’la yakınlaşan Elçin’i neler bekliyor? Hasan Sabbah’ın Selçuklu Devleti için kurmuş olduğu ve herkesi etkileyecek planı nedir?

