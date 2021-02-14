TRT 1 ekranlarında yer alan Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı

TRT 1 kanalında yayın hayatını sürdüren Tövbeler Olsun dizisi, final kararı aldığını medya aracılığıyla sevenlerine iletti. Dizinin final kararı almalarının nedeni ise merak edilmeye başlandı. TRT 1 kanalı, dizilerdeki reyting oranlarını çok değerlendirmeye almasa da Tövbeler Olsun dizisi, reyting de başarısız bir performans sergilemiş ve TRT 1 kanalını zarara uğratmıştı. Ancak TRT 1, dizi için sözleşmeler yaparak dizinin devam etmesini sağlamıştı. Bunlara rağmen Tövbeler Olsun dizisi final kararı aldı. Bunun nedenini ise sevenlerine dizinin artık ilerleyecek bir konuya sahip olmadığını söyleyerek açıkladılar. Bu açıklama ile birlikte hikâyenin sonlandığı anlaşıldı. Dizi 32. bölümle birlikte sevenlerine veda edecek.

Sadece bir sezon ekranlarda olan dizi, 33 bölüm çekileceği düşünülse de bir bölüm kısalarak 32. bölümde final yapacak. Dizinin yayın hayatına girmesinden bu yana kısa ve öz bir konuya sahipti ve senaristler tarafından konu ilerletilmedi. Konunun öz tutulmasının bir diğer nedeni ise istenilen oranda bir reytinge ulaşamamaktı.

Dizi 32. bölümde sevenlerine veda etse de dizinden, daha erken ayrılan oyuncular olacak. Nazmiye karakterine nefes veren Seda Türkmen Tövbeler Olsun dizisinden 29. bölümde ayrılacak.